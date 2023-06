Devises : le $ s'affaiblit malgré des chiffres US robustes information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 18:45

(CercleFinance.com) - Le Dollar a clairement inversé la vapeur ce jeudi, après un début de mois de juin sur une note de fermeté (+0,4% vers 1,0665) il s'affaiblit ce soir de -0,65% (1,0750/E) après l'adoption par la Chambre américaine des représentants de l'accord visant à suspendre le plafond de la dette des Etats-Unis jusqu'en janvier 2025 (en contrepartie d'une réduction drastique des dépenses fédérales) : le Dollar Index rechute de -0,7% vers 103,60, suite au net raffermissement de la Livre (+0,8% vers 1,2538) et du Dollar Canadien (+1% vers 1,3450).



Le texte concernant l'extension du plafond de la dette doit désormais être présenté au Sénat, lequel est contrôlé par les démocrates: ce n'est plus qu'une formalité.



Le marché des changes s'est retourné vers 10H ce matin alors que les premières statistiques tombaient en Europe.

Elles sont rassurantes en ce qui concerne la résilience de la zone Euro : le taux de chômage dans l'Eurozone vient de tomber au plus bas depuis le début du 21ème siècle, à 6,5% contre 6,6% en avril.



Le taux d'inflation annuel dans l'Eurozone est estimé à 6,1% en mai 2023, marquant ainsi une nette décélération après le taux de 7% observé en avril, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

S'agissant des principales composantes, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en mai (12,5%), suivi des biens industriels hors énergie (5,8%), des services (5%) et de l'énergie (-1,7%).

Un bémol cependant en ce qui concerne l'indice HCOB PMI: il trahit une nouvelle décroissance mensuelle du secteur manufacturier de la zone euro, avec un plus bas de 36 mois à 44,8 en mai. L'activité se dégrade à un rythme accéléré par rapport à celui du mois précédent (45,8 en avril).



En France, l'indice HCOB PMI a également signalé une nouvelle décroissance mensuelle du secteur manufacturier français, mais à un rythme très proche de celui du mois précédent, au vu du creux de 35 mois enregistré en avril (45,6



Le Dollar n'a manifestement pas profité de chiffres supérieures aux attentes dans plusieurs domaines, à commencer par l'emploi avec l'enquête ADP qui révèle un rythme d'embauches toujours élevé dans le secteur privé aux Etats-Unis : +278.000 emplois en mai, un chiffre largement supérieur aux attentes (de plus de 50%, le consensus tablait sur seulement +175.000 nouveaux jobs).



Les créations de postes sur le mois écoulé ont ralenti très marginalement par rapport aux 291.000 du mois précédent, un nombre révisé en très légère baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 296.000.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis n'a augmenté que de 2000 lors de la semaine du 22 mai, s'établissant à 232 000 contre 230 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport à 229 000), selon le Département du Travail (le consensus tablait sur +5.000).



La productivité non-agricole n'a diminué que de 2,1% aux Etats-Unis au premier trimestre 2023 en rythme annualisé, chiffre révisé par rapport à une estimation préliminaire du Département du Travail qui était de -2,7%.



Cette baisse, là où Jefferies anticipait une révision à -2,6% seulement, repose sur une augmentation de 2,6% du nombre d'heures travaillées, alors que la production ne s'est accrue dans le même temps que de 0,5%.



Par ailleurs, compte tenu d'une progression de 2,1% du salaire horaire, cette chute de la productivité s'est traduite par un bond de 4,2% des coûts unitaires salariaux non-agricoles sur les trois premiers mois de l'année.



Côté activité industrielle, le secteur manufacturier américain s'est contracté en mai, à en croire S&P Global dont l'indice PMI s'est établi à 48,4 en définitive pour le mois écoulé, contre 48,5 en estimation flash et après 50,2 en avril.

Une autre enquête confirme ce ralentissement: selon l'ISM (Institute for Supply Management), l'activité dans l'industrie manufacturière s'est contractée à 46,9 le mois dernier, contre 47,1 (septième mois de repli d'affilée en mai).



Fait préoccupant, l'ISM souligne que son sous-indice mesurant la vigueur des carnets de commandes, en baisse de 5,6 points le mois dernier, n'avait plus chuté à un tel rythme depuis la crise financière de 2008.