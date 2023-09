Devises: le $ reste vigoureux, ignore le repli du Conf'board information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 19:52

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son avancée, certes à un rythme modeste mais le $-Index inscrit un nouveau record (depuis le 27/11/2022) à 106,2 : l'Euro recule de -0,22% vers 1,0566$, le Franc suisse de -0,3%, la Livre de -0,4%... le Yen se contente de résister à 149 (proche du seuil critique des 150).

Le Dollar bénéficie toujours de l'avantage d'un rendement des Treasuries à 10 ans supérieur de 120Pts par rapport à nos OAT (4,56% contre 3,36%) et 175Pts par rapport au Bund allemand (2,81%).



Le scénario d'une hausse de +25Pts du taux directeur de la FED devient le plus consensuel : les cambiste s'attendent à voir les taux demeurer 'plus élevés pendant plus longtemps' (autrement dit, pas de 'pivot' mi-2024 mais plutôt début 2025, cela repousse l'agenda de 6 mois).

Il est probable que la BCE les maintiennent également à 4% durant 4 trimestres (elle doit s'assurer que les pays les plus endettés puissent se refinancer).

Le Dollar restera soutenu par la nécessité d'ancrer la remontée des anticipations d'inflation si le pétrole poursuit sa hausse vers 100$.



L'autre souci de la FED, c'est de mener à bien son programme d'émission sans précédent de la FED de 1.000Mds$/mois: il va falloir continuer d'attirer des capitaux avec des rendements de plus en plus généreux, car l'Europe est également demandeuse (notamment l'Italie et la France).



Nous assistons pourtant à un télescopage entre un objectif moyen terme de contrôler l'inflation (la FED ne relâchera pas son effort tant que le marché de l'emploi demeurera aussi vigoureux) et des signaux court terme contradictoires préfigurant une récession.



Le 'chiffre du jour' ne va pas dissiper les craintes d'un flirt avec la récession en 2024 : la confiance du consommateur américain s'est dégradée à 103, contre 108,7 le mois dernier (bien plus fortement que prévu en septembre) pour atteindre des niveaux indicatifs d'une prochaine récession.



Le Conference Board indique cependant que la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est légèrement redressée, à 147,1 contre 146,7 le mois dernier, celle mesurant leurs anticipations a chuté à 73,7 contre 83,3 en août... et c'est cette dernière variable qui est la plus marquante.