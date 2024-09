Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ résiste bien, le Yen rechute de près de -1% information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 19:27









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'est bien tenu ce mardi et a même amplifié ses gains en fin de journée (le '$-Index grappille +0,2% à 101.00), en cette veille d'amorce de cycle de réduction des taux par la FED.



Le Dollar progresse surtout grâce au net repli du Yen de -0,9% vers 146,95 (il perd également 0,8% face à l'Euro), il engrange +0,45% face à la Livre et se contente de +0,15% face à l'Euro (en repli vers 1,1115).



Les investisseurs sont désormais de plus en plus nombreux à penser que la Fed optera pour une réduction de 50 points de base de ses taux directeurs demain : le consensus table à 67% sur 2 X 0,25% selon l'outil FedWatch du CME.



'C'est un élément important car, depuis le début de l'année 2009, le FOMC n'est jamais allé à l'encontre des anticipations établies majoritairement par le marché au début d'une semaine marquée par la Fed', relève Michael Brown, stratège chez Pepperstone.

Le risque de déception est assez élevé car le consensus en faveur des -50Pts est assez récent (il date du weekend).



Côté chiffres, les ventes de détail aux Etats-Unis ont quasiment stagné avec 0,1% en rythme séquentiel en août, selon le Département du Commerce (après +1,1% en juillet par rapport au mois précédent).



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont aussi augmenté de 0,1% le mois dernier par rapport au précédent, après une hausse séquentielle de 0,4% en juillet.



Du mieux en revanche avec la production industrielle des Etats-Unis qui a rebondi de 0,8% en août, en partie grâce à un fort redressement de la production de véhicules et équipements automobiles (effaçant une diminution de 0,9% en rythme séquentiel le mois précédent).



Cette dernière a en effet augmenté de près de 10% le mois dernier après une chute d'environ 9% en juillet, et en excluant le secteur automobile, la production manufacturière ne s'est accrue que de 0,3% d'un mois sur l'autre.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine (TUCI) s'est amélioré de 0,6 point à 78% en août, un niveau toutefois inférieur de 1,7 point à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Les médiocres ventes de détail US auraient pu peser sur le billet vert mais quelques heures auparavant, l'Euro avait été plombé par l'indice 'ZEW' du moral des investisseurs allemands : il s'est effronté en septembre de 19,2 vers +3,6 (il ressort inférieur de 15,6 points), un chiffre bien pire que prévu.

Par ailleurs, l'évaluation de la 'situation économique présente' en Allemagne n'a cessé de se détériorer, son indice ayant chuté de 7,2 points pour s'établir à -84,5, retrouvant ainsi son plus bas niveau depuis mai 2020.





