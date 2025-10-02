Devises : le $ reprend +0,5% depuis la publication de mauvais chiffres de l'emploi US
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 18:03
Le billet vert avait débuté la journée de jeudi sur une note de stabilité (1,1735), avant de se mettre à progresser rapidement de +0,3 à +0,4% entre 15H30 et 17H15 : l'Euro recule symétriquement de -0,4% ce soit vers 1,1685, après avoir culminé vers 1,1780 vers 14H00.
Le Dollar Index qui gravitait vers 97,75 ce matin grimpe ce soir vers 98,1, et c'est la Livre qui se montre la plus faible avec -0,5%, le Franc suisse et le $ canadien lâchent -0,25%, le Yen résiste le mieux avec -0,2% vers 147,35 contre 146,6 en fin de nuit (retraçant ses niveaux de la mi-septembre.
De façon assez contre-intuitive, le Dollar a repris +0,5% depuis mercredi 14H15, lorsque ADP a fait part de 32 000 destructions d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en septembre (au lieu de +50.000 attendu).
De plus, ADP a révisé le solde du mois précédent à -3 000, au lieu de +54 000 en première lecture, soit un différentiel de plus 120.000 jobs manquants sur 2 mois par rapport aux prévisions du marché.
Et le shutdown a par exemple empêché la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes à l'industrie américaine cet après-midi, il risque d'en être de meme pour le 'NFP' demain.
En Europe, les chiffres du chômage dans la zone euro ont été publiés ce matin. En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3%, contre 6,2% en juillet, tandis que celui de l'UE est resté stable à 5,9%, selon les chiffres publiés par Eurostat.
A lire aussi
-
Ensemble sombre, boutons dorés, épaulettes étoilées: la garde suisse pontificale, connue pour ses tenues chamarrées, a présenté jeudi une mise à jour d'un uniforme de représentation du XIXe siècle, avant la prestation de serment d'une nouvelle promotion. Composé ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en nette hausse jeudi, poussée par l'envol de Stellantis et les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). L'indice vedette de la place de Paris a terminé en nette hausse de 1,13%, au plus haut depuis mars ... Lire la suite
-
Des funérailles avaient lieu jeudi au Cachemire pakistanais à la suite de manifestations contre les privilèges de la classe dirigeante, qui ont fait neuf morts, dont trois policiers, depuis lundi dans des affrontements avec les forces de l'ordre, selon les chiffres ... Lire la suite
-
Israël a annoncé jeudi que les passagers de la flottille pour Gaza interceptée en Méditerranée seraient expulsés vers l'Europe et qu'aucun des navires n'était parvenu à briser le blocus maritime imposé au territoire palestinien. La flottille Global Sumud, comprenant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer