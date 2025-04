Devises : le $ reperd 0,5% avec taux et 'stats' du logement information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 19:21









(CercleFinance.com) - Le Dollar consolide son rebond des dernières 72H, le '$-Index' recède 0,5% vers 99,35 (la barre des 100 n'a pas été atteinte), l'Euro reprend 0,5% face au billet vert (vers 1,1375) qui se replie également de -0,5% face au Yen (142,7) et la Livre (1,3320).



Les 'stats' publiées dans l'après-midi sont ambivalentes, mais dans le détail, la toile de fond macroéconomique initiale reste identique : les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont explosé de 9,2% en mars, selon le Département du Commerce (après +0,9% en février)... mais il y a un 'biais'.

En excluant le secteur des transports -aux variations souvent particulièrement volatiles (et qui s'est envolé de +27% en mars)-, les commandes américaines de biens durables sont restées pratiquement inchangées le mois dernier.

C'est la preuve que les agents économiques ont bien anticipé la mise en place de tarifs prohibitifs visant la Chine (pièces auto, microcontrôleurs, etc.) et ont voulu éventuellement constituer des stocks.

Les particuliers n'ont pas beaucoup changé leurs habitudes.



Signe de faiblesse persistant, les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis ont chuté de 5,9% en mars par rapport au mois précédent, pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 4,02 millions, selon les données de la National Association of Realtors (NAR).



'Les transactions sont restées faibles en raison des problèmes d'abordabilité ('affordability') associés aux taux hypothécaires élevés', explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, qui pointe aussi une mobilité résidentielle 'à des niveaux historiquement bas'.



Le prix médian de vente des maisons existantes a augmenté de 2,7% par rapport à mars 2024 pour atteindre 403.700 dollars, un sommet historique pour le mois de mars et le 21e mois consécutif de hausse des prix d'une année à l'autre.



Enfin, le stock de logements existants invendus a bondi de 8,1% par rapport au mois précédent pour s'établir à 1,33 million à la fin de mars, soit l'équivalent de quatre mois d'offre au rythme actuel des ventes mensuelles.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 6.000 aux Etats-Unis lors de la semaine au 19 avril pour atteindre 222.000, a annoncé jeudi le Département du Travail.



L'once d'or refait surface après un pullback de -6% en 48H (-200$) et s'établit vers 3.350$/Oz.



Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.