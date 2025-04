Devises : le $ progresse, chiffres faibles dans UE et France information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 19:01









(CercleFinance.com) - Le Dollar reprend quelques fractions (+0,25% pour le Dollar Index à 99,45) et il le doit au fléchissement de l'Euro (-0,3% à 1,1350), au Yen (-0,3% à 142,65) et la Livre (-0,45% à 1,3345).

Le France suisse grapille 0,2%, ainsi que le $ canadien, tandis que le Yuan reste arrimé au Dollar à 7,2715.



La déferlante de statistiques du jour est marquée par une inflation contenue aux Etats Unis et en Europe, puis des indicateurs de croissance nettement plus faibles qu'attendus aux Etats Unis qui plaident pour de nouveaux assouplissements monétaires par la FED et la BCE.



Très surveillé par la Fed, l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' a augmenté de moins de 0,1% le mois dernier, selon les statistiques du Département du Commerce.

En rythme annuel, il ressort en hausse de seulement 2,3%, après avoir augmenté de 2,7% en février.

Hors produits alimentaires et énergie, deux composantes volatiles, l'indice PCE dit 'core' a lui aussi avancé de moins de 0,1% en rythme annuel le mois passé.

Sur un an, il affiche une progression de 2,6%, contre 3% le mois passé, revenant en direction de l'objectif de 2% établi par la Fed.

Mais attention, le PCE n'intègre pas encore l'impact du relèvement des 'tarifs' par Donald Trump.

Les chiffres publiés ce mercredi montrent également que les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,7% en mars, contre +0,5% en mars, alors que les économistes attendaient +0,4% (les 'achats d'anticipation' se sont poursuivis).

Leurs revenus ont quant à eux augmenté de 0,5% le mois dernier, après un gain de 0,7% en février, là où le consensus visait une hausse 0,4%.



Le principal baromètre de la croissance a été publié à 14H30 : le PIB des Etats-Unis au 1er trimestre a lourdement chuté, de -2,6%, passant de +2,3% à -0,3% en rythme annualisé au premier trimestre 2025.

C'est la toute première estimation du Département du Commerce, elle pourrait donc être révisée à la hausse, mais impossible d'espérer que le PIB affiche +0,5% à +0,9% ( Jefferies étant le plus optimiste).



Une chute principalement attribuable à une augmentation des importations (en anticipation des tarifs douaniers) et à une diminution des dépenses publiques (serrage de boulons du 'DOGE').



Ces mouvements, qui semblent tous deux refléter des effets de la politique de Donald Trump, ont été partiellement contrebalancés par des hausses de l'investissement, des dépenses de consommation et des exportations.



En Europe, c'était également la journée du PIB : la croissance CVS au premier trimestre 2025a augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.



Pour rappel, le PIB avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE au 4ème trimestre 2024. Ces estimations rapides préliminaires du PIB sont fondées sur des sources de données incomplètes qui peuvent faire l'objet de révisions supplémentaires.



Parmi les États membres de l'UE pour lesquels des données sont disponibles, l'Irlande (+3,2%) a enregistré la plus forte croissance, suivie de l'Espagne et de la Lituanie (+0,6% chacune). La Hongrie (-0,2%) est le seul État membre à avoir enregistré une baisse, La Slovaquie est probablement à zéro ou légèrement en négatif.

Dans l'Hexagone, le produit intérieur brut (PIB) en volume rebondit modérément au premier trimestre 2025, augmentant de 0,1% en rythme séquentiel, après avoir baissé de 0,1% au dernier trimestre 2024 (par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques), selon l'Insee.

Les dépenses de consommation ont chuté de -1% et retombe à leur plus bas niveau depuis 2014.

Cette baisse -la plus importante depuis décembre 2022- est due principalement à une diminution de la consommation de biens fabriqués comme l'automobile (-1%) et de la consommation d'énergie (-1,8% grâce à des conditions météo relativement clémentes).

La consommation alimentaire baisse également de nouveau (-0,5%) alors que beaucoup de français doivent se serrer la ceinture.

Sur l'ensemble du premier trimestre 2025, la consommation des ménages en biens recule ainsi de 0,6%, après +0,1% au quatrième trimestre 2024.



Outre-Rhin, le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,2% au premier trimestre 2025 par rapport au dernier trimestre 2024, selon une première estimation en données corrigées des prix, des variations saisonnières et calendaires de Destatis.

Il y avait également des chiffres relatifs à l'inflation en France: sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,8% en avril 2025, soit le même taux d'inflation annuel que celui observé en mars, indique l'estimation provisoire réalisée par l'Insee.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.