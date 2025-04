Devises : le $ profite d'une accalmie, l'or rechute de -6% information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 20:08









(CercleFinance.com) - Cette séance de mercredi est marquée par le retour de la confiance dans le Dollar : Donald Trump a démenti hier soir après la clôture des marchés avoir l'intention de limoger le patron de la Réserve fédérale.

Côté duel avec la Chine, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a exprimé de son côté sa confiance quant à une possible désescalade du conflit commercial.

Trump a surenchéri en expliquant que des négociations avec la Chine vont avoir pour effet de faire baisser les droites de douane 'considérablement'.

Pékin annonce laisser les 'portes grandes ouvertes pour la négociation'.



Le 'Dollar-Index' a doublé ses gains de +0,4 à +0,8% entre 15H30 et 19H pour se hisser vers 99,850 : la barre symbolique des 100 est toute proche.

Elle avait déjà été testé la nuit dernière (vers minuit en demi, après avoir repris 1% en 1 heure et presque +2% depuis un plancher de 98,00 mardi matin.



Le billet vert reprend +0,8% face à l'euro vers 1,1325, +1,25% face au Yen (retombé vers 142,3) et un impressionnant +1,5% face au Franc suisse, retombé à 0,8300, et qui lâche également 0,5% face à l'Euro vers 0,9400.



La Livre résiste avec seulement -0,5% vers 1,3265 et le Dollar canadien cède 0,55%.

Mais c'est face à l'or que le Dollar fait le plus spectaculaire 'come back' : l'once d'or dévisse de -6% vers 3.280$ en un peu plus de 24H.



Parmi les facteurs susceptibles d'affaiblir le $, il y a les signes de ralentissement de la croissance ces prochains mois : l'activité dans le secteur privé américain ralentit nettement en avril puisque le PMI composite ressort à 51,2 en estimation flash, un plus bas de 16 mois, et à comparer à 53,5 pour le mois précédent.

S&P Global souligne que les attentes pour l'année à venir ont retrouvé l'un de leurs plus bas niveaux observés depuis la pandémie, et que les prix chargés pour les biens et services ont progressé à leur rythme le plus élevé en 13 mois.

Les ventes de logements individuels neufs ont augmenté de 7,4% aux Etats-Unis en mars par rapport au mois précédent, pour s'établir à 724.000 en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 403.600 dollars le mois dernier, en baisse de 1,9% en rythme séquentiel, mais leur prix moyen est ressorti à 497.700 dollars, en augmentation de 1%.



A 503.000 à fin mars, le stock américain de maisons neuves prêtes à la vente représente une offre de 8,3 mois au rythme d'écoulement actuel, à comparer à 8,9 mois à la fin du mois précédent.



En Europe, le volet 'activité' était moins sombre qu'aux US au mois de mars : l'activité globale de la région s'était accrue pour un troisième mois consécutif en mars, portée par un retour à la croissance de la production dans l'industrie.







