Devises: le $ prend 0,4% à la veille des 'minutes' de la FED information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 18:52

(CercleFinance.com) - Bonne séance pour le Dollar qui après un petit trou d'air vers 16H réaccélère sa progression en fin d'après-midi: le billet vert gagne 0,4% vers 103,60, grâce une progression de +0,45% face à l'Euro (vers 1,0765), +0,4% face au Franc suisse et +0,2% face à la Livre.



La Livre UK profite peu de la flambé des taux, avec un rendement en hausse de 15Pts ce mardi, au-delà de 4,205%... un niveau de crise de confiance dans la dette britannique.

Le Yen a bien résisté et ne cède que 0,1% face au billet vert et prend 0,4% face à l'Euro.

C'était la journée des 'PMI' de part et d'autre de l'Atlantique : en France, l'indice HCOB PMI composite témoigne d'une nouvelle croissance mensuelle du secteur privé français, à 51,4 en mai, mais le rythme ralentit par rapport à avril (52,4), dans le sillage d'un ralentissement dans le secteur des services.



S'agissant de l'Eurozone, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale s'est contracté de 54,1 en avril à 53,3 ce mois-ci en estimation flash: l'activité reste supérieure à 50, mais le rythme ralentit.

Outre-Atlantique, le secteur privé américain a vu sa croissance s'accélérer en mai, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à 54,5 en estimation flash pour le mois en cours, soit un plus haut de 13 mois, après 53,4 en avril.

Enfin, le Département du Commerce des Etats-Unis annonce une hausse surprise de 4,1% des ventes de logements neufs au mois d'avril (après +4% le mois précédent), pour atteindre un volume annualisé et corrigé des variations saisonnières de 683.000, supérieur au consensus de marché.

Le gros bémol, c'est la chute de -15% du prix des logements neufs depuis octobre dernier, ce qui s'avère plus rapide que de lors de l'épisode de correction 2007/2010.

Le stock de logements neufs prêts à la vente (433.000 unités) représentait à fin avril une offre de 7,6 mois au rythme d'écoulement actuel.

Le premier gros rendez-vous de la semaine est pour demain soir : les cambistes surveilleront les 'minutes' de la FED.