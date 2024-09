Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ poursuit son rebond malgré un ISM décevant information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 19:39









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa remontée face à l'Euro (qui recule de 0,3% vers 1,1035) et face à la Livre (+0,4%)... mais il rechute de -0,75% face au Yen vers 145,8 et de 0,1% face au Franc suisse (0,8505).



Le '$ Index' grappille néanmoins 0,2% vers 101,85 et ne pâtit pas d'un ISM ressorti en dessous des attentes.

L'indice ISM manufacturier est en effet ressorti à 47,2 le mois dernier, en hausse de 0,4 point en comparaison des 46,8 enregistrés en juillet (toujours en zone de contraction) alors que les économistes attendaient mieux : un rebond vers 47,5.

Il s'agit du 21ème mois sur 22 marqué par une contraction de l'activité dans l'industrie.

Le sous-indice des nouvelles commandes s'est replié à 44,6, contre 47,4 en juillet, tandis que la composante de l'emploi s'est améliorée tout en restant en zone de contraction à 46, après 43,4 le mois précédent.



Les PMI US relancent les spéculations sur un abaissement de -50Pts par la FED le 19 septembre, et la surprise provient de l'Or qui ne profite même pas de la nette détente des taux et perd environ -1% vers 2.480$.



D'autres rendez-vous importants marqueront le reste de la semaine, notamment la parution vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui sera examine à la loupe.





