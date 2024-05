Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ plus ferme, des dissensions au sein de la FED information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 20:31









(CercleFinance.com) - Le FOREX s'anime un peu après la publication des 'minutes' de la FED mais l'essentiel du décalage du jour était déjà accompli avant l'heure du déjeuner.

Le Dollar s'est en effet raffermi jusque vers midi, avant de fléchir de nouveau jusque vers 19H45... puis de rebondir pour gagner environ 0,25%.



Le '$-Index' tutoie en effet 104,90, grâce à une progression de 0,25% face à l'Euro vers 1,0830, de +0,3%face au Yen (156,6) et 0,45% face au Franc suisse (0,9150).



Avant les 'minutes' de la FED, le 'chiffre du jour' n'a provoqué aucune réaction notable : les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont baissé de 1,9% au mois d'avril pour atteindre 4,14 millions d'unités en rythme annualisé, selon des statistiques publiées mercredi par la Fédération des agents immobiliers (NAR).

D'après la NAR, le prix médian d'un bien a augmenté de 5,7% d'une année sur l'autre, à 407.600 dollars, marquant ainsi un dixième mois consécutif de progression et un nouveau record pour un mois d'avril.



Les investisseurs viennent de découvrir le compte-rendu de la dernière réunion monétaire (baptisé 'minutes') de la Réserve fédérale (publié ce soir à 20H) qui recèle quelques surprises : si Jerome Powell a déclaré à plusieurs reprises que le prochain mouvement de la FED 'ne sera pas une hausse de taux' (donc une baisse à l'évidence).

Certains membres du 'board' ne sont pas d'accord avec cette assertion, estimant qu'il ne faut rien s'interdire et ne pas hésiter à relever au contraire les taux si nécessaire.

L'autre dissension concerne le rythme de ralentissement du 'quantitative tightening', qui a été accéléré lors de la dernière réunion de début mai.



Ces 'minutes' démontrent que les membres du FOMC ne montrent aucune précipitation à remettre sur la table les baisses de taux', selon les économistes d'Oddo BHF.



'La Fed peut sans doute patienter jusqu'à la fin de l'été afin d'y voir plus clair', ajoutent les analystes de la banque privée.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un relèvement des taux à la rentrée est aujourd'hui estimée à 50,8%, contre 45,6% il y a un mois: le consensus est en train de repasser ce soir sous la barre des 50.



De quoi contrarier Wall Street qui espérait un ton plus accommodant et une incitation à parier sur plus de 2 baisses de taux cette année.



Rappel : pas de chiffres ni de 'market movers' en Europe ce mercredi.





