Devises : le $ peu impacté par un déluge de 'stats

(CercleFinance.com) - Légère embellie du Dollar après 3 séances compliquées et un recul global de -1% sur le '$-Index' retombé de 105,33 vers 104,21 (ce matin même, avec à la clé le retracement du plancher des 104,2 du 9 avril).



L'Euro rend une petite partie de ses gains de la veille (+0,6%) et s'effrite de -0,1% vers 1,0870 (il a culminé vers 1,0900 ce matin).

Le Yen consolide sans intensité (-0,2% face au $) alors que le PIB du Japon est ressorti en baisse de -0,5% au 1er trimestre.

Le Dollar grappille 0,1% face à la Livre et +0,3% face au Franc suisse, la devise la plus faible du jour (-0,2% contre Euro).



Le billet vert a peu réagi à une déferlante de chiffres publiés aux US, et notamment face à une forte hausse des prix à l'importation aux Etats-Unis, du fait d'une hausse quasi-généralisée des coûts des biens importés.



Le Département du Travail a dévoilé une progression des prix à l'import de +0,9% le mois dernier après une hausse de 0,6% en mars.

Il s'agit de leur plus forte augmentation depuis mars 2022... un score très éloigné des 0,2% attendus.

Si la hausse des coûts des produits pétroliers se trouve principalement à l'origine de cette statistique plus forte que prévu, diverses catégories de biens ont vu leurs prix augmenter, ce qui pourrait relancer les craintes liées à la persistance de l'inflation.



Les prix des produits pétroliers importés ont augmenté de 2,4% en avril après un bond de 5,4% en mars, mais la hausse concerne aussi les matériaux industriels (+2,7%) et les produits alimentaires agricoles (+2,2%).



L'indice d'activité manufacturière 'Philly Fed' a ​reculé de manière inattendue de -11Pts à 4,5​ après 15,5 en​​​​​​​​​​​ avril​​​​​ (en recul vers 8 était anticipé) à cause notamment du plongeon de -20Pts de la composante 'nouvelles commandes' qui ​est tombée à -7,9​ contre 12,2 en ​​​​​​​​​​avril​​​​​.

Celle des perspectives d'activité ​à 6 mois reste relativement stable à 32,4​ après 34,3 le mois précédent.​

Le sous-indice de l'emploi s'améliore à -7,9 contre -10,7 en avril​​​​​ et celui des prix acquittés ​a baissé à 18,7​ après 23.



Côté immobilier, le Département du Commerce fait état d'un rebond de 5,7% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en avril par rapport au mois précédent, à 1.360.000 en rythme annualisé, après un recul de 16,8% en mars.

Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont en revanche diminué de -3% à 1.440.000 le mois dernier.

Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont contractées de -10.000 à 222.000, un score qui induit une situation de 'plein emploi' qui pourrait pousser à la hausse les salaires.



L'Or, qui évolue le plus souvent à l'inverse du Dollar, se hisse vers 2.382$ (il se dirige vers une clôture record) et l'argent matérialise un 'breakout' majeur en effaçant la résistance majeur des 29$/Oz, moyennent une envolée de +4% vers 29,8$.

Le 'silver' est souvent considéré comme une précurseur d'inflation : si le baril de pétrole a bien corrigé ces 4 dernières semaines, le cuivre s'envole au-delà des 11.000$ la tonne à New York (10.400$ à Londres), un record historique marquant.









Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.