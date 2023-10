Devises: le $ moins convoité, malgré une rémunération solide information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 19:55

(CercleFinance.com) - Le Dollar entame la semaine sur un petit coup de faiblesse, malgré la tension observée sur les marchés obligataires US qui procure un avantage de rémunération au billet vert (+10Pyts de base) par rapport au Bund ou aux OAT (+5Pts de base).



Le $-Index lâche -0,35% ce qui reflète assez bien la hausse de +0,4% de l'Euro vers 1,0550, de +0,2% du Franc Suisse et de +0,55% de la Livre vers 1,2210.



La petite vague de 'risk-off' de la veille du weekend motivée par la situation délétère au Proche Orient aura fait long feu : le statut de refuge du Dollar semble moins pertinent aujourd'hui.



Elément encourageant, Israël a décidé ce week-end de rétablir la distribution d'eau dans le sud de la bande de Gaza et certaines rumeurs évoquent un prochain déplacement du président américain Joe Biden dans la région.

Au-delà du contexte géopolitique, la semaine qui s'ouvre sera aussi riche en statistiques.

Mardi, la publication de l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands précédera les ventes au détail aux Etats-Unis, avant les prix à la consommation en zone euro le lendemain.



Les mises en chantier de logements et les permis de construire aux Etats-Unis seront également au programme mercredi et la liste se poursuivra jeudi avec les inscriptions aux allocations chômage, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens aux Etats-Unis.



Enfin, ce sont pas moins d'une dizaine de membres de la FED qui vont s'exprimer cette semaine, avant de faire silence pour 10 jours (en amont du FOMC de la FED des 31/10 et 1/11).