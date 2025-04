Devises : le $ même pas soutenu par des rendement à +10Pts information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 23:35









(CercleFinance.com) - Le 'fait du jour', c'est la Maison Blanche qui confirme l'application de 'tarifs' à 104% sur les produits chinois à compter de minuit ce 8 avril (à 0H00, ou 6H du matin heure de Paris).



Il ne reste que quelques à Pékin et Washington pour éviter l'impensable.



Le Dollar ne réagit pas de façon notable (le '$-Index s'effrite de -0,4% vers 103,10) mais 2 devises se distinguent : le Franc suisse bondit de +1,3% vers 0,8480 (+1,40% face à l'euro) tandis que la Livre Sterling plonge symétriquement pour la seconde séance consécutive, de -0,9% vers 1,1270 (après -1% la veille).

La Livre perd également 0,8% face à l'Euro, de -1% face au Yen... et de -2% face au Franc Suisse, plébiscité comme actif de réserve 'de confiance' face à la guerre commerciale planétaire.

La Livre passe pour la monnaie d'un pays à la dérive industrielle et budgétaire... alors que la hausse des droits de douane US sera bénigne.



Fait singulier, le Dollar ne profite pas de la nette progression du différentiel de rémunération transatlantique avec une détente des rendements en Europe (-3Pts sur les Bunds vers 2,62% tandis que la tension des taux se poursuit sur les 'Treasuries' US avec +14Pts sur le '10 ans' US à 4,295% (4,298% au plus haut, soit +41Pts depuis lundi matin), +17Pts sur le '30 ans' à 4,765% (presque +43Pts depuis lundi 9H).





