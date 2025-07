Devises : le $-Index remonte après l'apaisement Trump/Powell information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 23:43









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Dollar s'est raffermi en fin de soirée, après la clôture de Wall Street (et un doublé record Nasdaq/S&P500).

Après une ouverture faible (97,2E) et avoir passé une partie de la séance à s'effriter (avec un plancher à 97,15 vers 16H), le '$ s'est raffermi en début de soirée (il grappillait 0,15%) puis s'est redressé vers 97,5 un peu après 22H15.

Le Dollar gagne 0,2% face à l'Euro vers 1,1745 et +0,4% face au Franc suisse (0,7960) et face au Yen vers 147,00.

Les cambistes se sont rassurés sur la trajectoire du billet vert avec les dernières déclarations de Trump l'occasion d'une visite sur le site de la FED, en travaux de rénovation et d'extension.

L'hôte de la Maison Blanche a manifesté son intention d'enterrer la hache de guerre avec Powell lors d'une allocution 'improvisée' avec les journalistes (réunis sur le site).



Trump affirme qu'il n'y a pas de 'tension' avec le patron de la FED, qu'il va veiller personnellement à la bonne fin des travaux, qu'il reste convaincu que les Etats Unis devraient avoir les 'taux d'intérêt les plus bas du monde' (ce qui n'est clairement pas le cas) et qu'il est convaincu que Jerome Powell va 'faire le nécessaire'.

Il précise que le virer serait 'une grosse affaire et qu'il ne pense pas que ce soit nécessaire'... cela dit, il a 'déjà 2 ou 3 noms en tête pour le remplacer'.

Jerome Powell de son côté conteste le chiffrage des dépenses telles que présentées par la Maison Blanche.



Côté chiffres US, les ventes de logements neufs ont augmenté moins fortement que prévu en juin, à +0,6% : la morosité du marché de l'immobilier résidentiel s'explique par des prix unitaires des biens et des taux élevés.



Le Département du Commerce a annoncé 627.000 transactions (en données CVS) le mois dernier, là où les économistes attendaient en moyenne 650.000 unités vendues.

D'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à juin 2024, les ventes s'inscrivent en baisse de 6,6%... et le prix médian d'un nouveau logement individuel s'est quant à lui établi à 401.800 dollars en juin, soit une baisse de 4,9% (enfin) par rapport au mois de mai (422.700 dollars).



Le Département du Travail US annonce avoir enregistré 217.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 14 juillet, un chiffre en baisse de 4.000 par rapport à la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224 500, en repli de 5.000 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités ressort à 1 955 000, en hausse de 4000, pour la semaine du 7 juillet, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.