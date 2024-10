Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le '$-Index' rebondit à 102, tensions géopolitiques information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 19:18









(CercleFinance.com) - Et revoici le '$-Index' à 102 : l'indice prend +0,3% de plus et +1,5% en 4 séances.

Le billet vert qui s'était envolé de +2% face au Yen la veille prend cette fois +1,1% face à la Livre qui retombe à 1,3125.

L'Euro rebaisse de -0,15% vers 1,10215$, le Franc suisse de -0,3% à 0,8520.



La hausse du Dollar s'inscrit en parallèle de celle du baril de pétrole (+3,5%), $ suite à de nouveaux développements inquiétants au Proche Orient (bombardements sur la Syrie, combats au Sud-Liban).

Et des 'rumeurs' évoquent de possibles frappes sur les installations pétrolières iraniennes dans le Golfe Persique... d'où l'envol du baril.



La progression du $ s'explique difficilement par les 'chiffres du jour', d'ailleurs le jeux étaient faits sur le FOREX avant le 'PMI Composite' américain.



La croissance du secteur privé américain a ralenti un peu plus qu'estimé initialement en septembre, à en croire l'indice PMI de S&P Global qui ressort à 54 en estimation définitive, contre 54,4 en estimation flash et après 54,6 pour le mois précédent.



La croissance s'est appuyée sur une progression soutenue de l'activité des services, tandis que le recul de la production manufacturière s'est accentué. Par ailleurs, l'enquête révèle un renforcement des pressions inflationnistes.



A la veille de la publication du 'NFP', le chômage hebdo aux Etats-Unis était très attendu: c'est un 'non-événement'.

Le Département du Travail annonce avoir enregistré une hausse de 6.000, à 225.000, des nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 23 septembre,

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie quasi-inchangée, à 224 250

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités reste stable (-à 1.000 près) à 1 826 000.





