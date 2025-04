Devises : le '$-Index' profite modérément des +12% du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 22:12









(CercleFinance.com) - Le scénario est totalement fou, inédit, époustouflant... en d'autres termes : Trumpien !



Après avoir martelé depuis lundi, et le 'hoax' d'une suspension des 'tarifs' pour 90 jours, que l'application des surtaxes était partie pour durer, il annonce en pleine séance, à 19H25, que les 'tarifs' vont effectivement être suspendus... pour 90 jours.

Les questionnements sur une manipulation dans des proportions historiques des marchés (de tous les marchés) ne vont pas manquer de fuser mais pour l'heure, le Dollar reprend 1,7, l'Euro se replie de 0,2%, de 1,1095 vers 1,0915 pour se stabiliser vers 1,0950.

Le mot équilibrer convient en effet puisque le '$-Index' affiche +0,05% vers 103,00 après un plancher de 1,0185.

Le billet vert reprend +1,2% face au Yen et +2,8% depuis les plus bas du jour (144 puis 148 ce soir), +1% face au Franc suisse... mais l'écart le plus spectaculaire du jour provient du Dollar australien avec +3% vers 0,6150.

Belle remontée également du $-canadien (CAD) avec +1% vers 1,4100 et repli symétrique du Franc suisse vers 0,8560 face au Dollar, -2% face au 'CAD'.



La demande de $ bondit alors que le Nasdaq reprend plus de 12% (probablement l'une des plus fortes hausses de l'histoire depuis 2001... et assurément la plus forte de l'histoire pour le SOXX avec +18% et pour Apple depuis 1998 et Tesla s'envole de +22%, sans doute une hausse record), le S&P500 près de +9,5%.

L'ombre au tableau provient des T-Bonds qui se tendent de +10Pts vers 4,3600%, le '2 ans' de +15Pts à 3,890% après le test des 4,00% (comme si la FED allait monter ses taux de 25Pts).



La journée était exempte de tout indicateur macro-économique mais en Europe, mais les 'Gilts' subissent une tension de +6Pts vers 4,8500% qui permet à la Livre de progresser de +0,3% face au $.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.