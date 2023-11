Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $-Index parvient in-extremis à préserver les 105 information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 20:08









(CercleFinance.com) - Ce fut une 'petite journée' sur le FOREX, avec des écarts guère supérieurs à 0,1% ou 0,15% pour toutes les paires face au $.



Le billet vert poursuit son repli, à un rythme beaucoup plus modéré que jeudi et vendredi, mais le '$-Index' a de nouveau basculé sous les 105, jusque vers 104,85 avant de se redresser vers 105,05 : il demeure en situation délicate, la cassure des 105,50 préfigure un test des 104,50.



Le Dollar Index ne se maintient à l'équilibre ce soir que grâce à la faiblesse du Yen (-0,35%) qui retombe sous 149,9, et dans une moindre mesure le $ Canadien en repli de -0,2%.

L'Euro grappille +0,1% (à 1,0740), de même que le Franc suisse (0,8975).



Le fait que les T-Bonds 2033 se retendent de +8Pts à 4,635% n'a pas eu d'impact car les rendement se sont retendus de +11Pts en moyenne en Europe : nos OAT se dégradent de +11Pts à 3,3400%, les Bunds d'autant à à 2,747% et les BTP italiens de +13Pts à 4,575%.



Pas de chiffres US ce lundi et un agenda minimal en Europe : en France, l'indicateur économique du jour, l'indice HCOB 'PMI composite' de l'activité globale en France, s'est très légèrement redressé, passant de de 44,1 en septembre (un plus bas de 34 mois) à 44,6 en octobre, mais le 'composite' reste ancré bien en-deçà du seuil médian des 50.















