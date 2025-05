Devises : le $ grimpe de +1%, le 'risk-on' de retour sur BTC information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 18:40









(CercleFinance.com) - Le Dollar fait un bond de +1% (le '$-Index' grimpe vers 100,6, sa meilleure marque depuis le 10 avril) : il sort nettement renforcé de la séquence FED + productivité (publiées à 14H30).

Ce jeudi, les anticipations de baisse de taux en juin s'effondrent, donc ce sera au mieux repoussé à fin juillet (et c'est presque du 50/50 pour un maintien du taux directeur avant la rentrée).



Le Dollar semble également profiter des dernières déclarations de Donald Trump qui confirme que les droits de douane visant la Chine pourraient baisser (ce que Wall Street -qui aligne une 5ème semaine de hausse- anticipe depuis le 7 avril).

L'Euro chute de -0,7% vers 1,125$, le Franc suisse de -0,9% vers 0,8310, et le yen dévisse littéralement de -1,4% vers 145,75... ce qui curieusement ne perturbe pas Wall Street avec un Nasdaq qui flambe de +1,8%.



Comme prévu, la Réserve fédérale américaine a laissé hier soir ses taux inchangés pour la troisième fois de suite et n'a fourni aucun signal clair quant à un abaissement prochain du loyer de l'argent.

Trump a de nouveau traité Powell 'd'imbécile' car le coût du service de la dette dépasse 1.100Mds$, et le programme d'émission de la FED s'annonce énorme pour le 3ème trimestre (et qui va acheter 7.000Mds$ de dette US d'ici la fin de l'année, voilà une vraie question !).



Comme prévu également, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé ce midi une baisse de taux de 25 points de base (de 4,50 à 4,25%), largement anticipée:

la Livre résiste bien (-0,15% vers 1,375) car le rendement des 'Gilts' fait un bond de +15Pts (au-delà de 4,600%).

Sans parler de la désillusion qui s'ajoute au maintien des 10% de droits de douane sur les exportations UK vers les Etats unis (que Trump présente comme un 'accord à portée maximale').



La FED a motivé heir son immobilisme par le fait que 'les incertitudes concernant les perspectives économiques se sont encore accrues. Les risques d'une hausse du chômage et de l'inflation ont augmenté... cette dernière reste encore a des niveaux assez élevés' '.



En ce qui concerne l'inflation, il faut reconnaître que les chiffres de la productivité publiés ce jeudi ne sont pas rassurants (forte hausse des salaires, de près de +5%).



La productivité non-agricole aux Etats-Unis a reculé de 0,8% en rythme annualisé au premier trimestre 2025, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, soit -2,5% par rapport à une progression de 1,7% au dernier trimestre 2024.



Ce recul de la productivité -qui traduit une baisse de 0,3% de la production pour un nombre d'heures travaillées accru de 0,6%- s'est accompagné d'un bond de 4,8% du salaire horaire, entrainant ainsi une envolée de 5,7% des coûts unitaires salariaux non-agricoles.



Autre signal qui contrarie les espoirs de rapide décrue des taux par la FED, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de 13.000 aux Etats-Unis pour atteindre 228.000 lors de la semaine au 3 mai, contre 241.000 (confirmé) la semaine précédente.

Le Département du Travail indique que la moyenne mobile sur 4 semaines - plus représentative de la tendance de fond sur le marché du travail - s'est quant à elle établie à 227.000 contre 226.000 (confirmé) la semaine précédente.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,879 million lors de la semaine au 26 avril, dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles, contre 1,908 million (révisé de 1,916 million) la semaine précédente.



Peu de 'stats' à l'agenda en Europe, et rien explique une telle chute de l'euro : en Allemagne, après un repli de 1,3% en février, la production de l'industrie allemande en volume s'est redressée de 3% en mars 2025 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.



A noter que la hausse du Dollar s'accompagne d'une poursuite du rallye du bitcoin (+4,3% à 101.000$, il flambe comme si le billet vert allait chuter) tandis que l'Or décroche de -2,3% vers 3.320.



C'est vraiment une séance 'risk-on' où les investisseurs actions et crypto voient de nouveau l'avenir en rose... alors que les marchés obligataires US anticipent au contraire des temps difficiles sur les T-Bonds.





Valeurs associées BTC/USD 101 572,6627 USD CryptoCompare +4,59%