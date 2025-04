Devises : le $ faiblit de nouveau, le Yen fut le +vigoureux information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 19:46









(CercleFinance.com) - Le Dollar repart nettement à la baisse avec un repli de -0,5% du '$-Index' qui menace de retomber sous les 99,00, en direction de ses récents planchers (98,00).

L'Euro s'apprécie de +0,45% vers 1,1410, le Yen de +1% à 142,2 (attention, plus que 2,5% de marge de sécurité avant la cassure des 139), le Franc suisse prend 0,8% à 0,8210.

Enfin, le Yuan reste complètement arrimé au Dollar par la PBOC et chute donc de la même façon face aux devises ci-dessus.



En signe de bone volonté, la Chine pourrait décider dès cette semaine d'assouplir unilatéralement certaines mesures protectionnistes prises en représailles à celles des Etats-Unis (125% sur les imports US), ce qui pourrait confirmer la récente embellie observée sur le front du commerce mondial.

'Si la ligne de communication reste vraisemblablement coupée entre les deux pays (du moins sur les questions commerciales), elle devra être rouverte quand le spectre des pénuries commencera à alarmer les entreprises : les chaînes de logistique ne résisteront pas plus d'un mois à des tarifs réciproques de plus de 100% ou même 245%.



La semaine qui commence sera ponctuée par des chiffres d'activité et surtout mercredi par les recrutements dans le secteur privé (ADP) puis vendredi par le 'NFP' (chiffres de l'emploi).





