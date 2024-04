Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ est figé depuis 12/04, l'or dévisse de -2,5% information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 20:12









(CercleFinance.com) - L'apaisement des tensions entre Israël et l'Iran détourne les investisseurs des actifs 'risk-off' comme le Dollar : le billet vert stoppe sa progression mais ne recule pas pour autant.



Il se stabilise face à l'Euro (1,0655) ainsi que face à la plupart des autres devises : le '$-Index' finit inchangé à 106,13 et cela fait maintenant 7 séances qu'il apparaît figé vers 106,00.

Le billet vert grappille cependant 0,15% face à la Livre, le Yen ou le Franc suisse... mais ces gains sont annulés par le repli de -0,4% face au $ Canadien



Les principales victimes de la détente sur le front géopolitique sont les métaux précieux : l'Or chute de -2,6% à 2.327$ et l'Argent de -5,2% vers 27,2$/Oz).



Les cambistes vont patienter encore 48H avant de découvrir l'évolution des commandes de bien durables (ce mercredi), puis 72H pour les premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain au 1er trimestre (le consensus prévoit un léger ralentissement de la croissance, à 2,9%, après celle de 3,4% enregistrée au quatrième trimestre, Goldman Sachs attend +3,1%).

Mais le point d'orgue de la semaine sera l'indice PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix préféré de la Fed ce vendredi.







