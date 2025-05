Devises : le Dollar sort renforcé du communiqué de la FED information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 21:27









(CercleFinance.com) - Un peu de volatilité entre 20H et 20H avec la publication du communiqué final de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale: le billet vert a d'abord grimpé de +0,5% puis s'est légèrement replié de -0,2% avant de repartir de l'avant.

Le '$-Index' se hisse vers 99,75 et tient sur ses plus haut 1 heure après le communiqué : la Livre recule de -0,6%, le Yen chute de -0,9% (vers 143,8).



Sans surprise, la FED a laissé ses taux d'intérêt inchangés ce soir bien que constatant que ' Les incertitudes concernant les perspectives économiques se sont encore accrues et que les risques d'une hausse du chômage et de l'inflation ont augmenté '.

Mais la FED considère que 'l'inflation reste encore a des niveaux assez élevés', d'où l'immobilisme prévisible observé ce soir.

Et Wall Street reste très calme, les indices US restant en moyenne inchangés (avec des écarts compris entre +0,2 et -0,2%).



Sur le front des statistiques, l'agenda était chargé en Europe : la balance commerciale de la France s'est sensiblement améliorée en mars 2025 selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 6,25 milliards d'euros après 7,7 milliards le mois précédent.



Cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 5,5% des exportations françaises, à 52,55 milliards d'euros, alors que les importations ne se sont accrues dans le même temps que de 2,2% à 58,8 milliards.

Par ailleurs, en Allemagne, les commandes en volume dans l'industrie manufacturière ont grimpé de 3,6% en mars 2025 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après avoir stagné en février.

'Même en excluant les commandes importantes, la hausse a été de 3,2%', souligne Commerzbank, pour qui 'cela pourrait marquer le début d'une (légère) tendance à la hausse, que les indicateurs avancés ont déjà signalée'.

Les ventes de détail dans la zone euro se soldent par un recul de -0,1%.





