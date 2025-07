Devises: le Dollar s'enfonce, malgré de bons PMI (industrie) information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le Dollar continu de s'enfoncer et l'Euro de battre des records : il vient d'en établir un nouveau à 1,1830 avant de revenir s'équilibrer vers 1,18000.

Le '$-Index' s'enfonce résolument sous les 97,00 avec un nouveau plancher à 96,38 (avant de remonter vers 96,75/96,8).

Le billet vert s'enfonce de -0,6% vers au Yen vers 143, de -0,2% face au Franc suisse vers 0,7900.

Mais il existe une devise encore plus vulnérable : le Dollar canadien qui perd plus de 1% face à l'Euro ou face au Yen, et ce, malgré la reprise des négociations commerciales avec le Canada.



Les chiffres US du jour ne semblent pas en cause pour expliquer la faiblesse du Dollar : la croissance dans le secteur manufacturier américain a accéléré en juin, à en croire S&P Global dont l'indice PMI ressort à 52,9 pour le mois écoulé, au plus haut depuis mai 2022, et à comparer au niveau de 52 observé en mai 2025.

La production manufacturière s'est accrue pour la première fois, et à un degré solide, depuis février, tandis que les nouvelles commandes ont augmenté pour le sixième mois de suite grâce une demande améliorée aux Etats-Unis et à l'international.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière produit par S&P Global, s'est très légèrement redressé, passant de 49,4 en mai à 49,5 en juin, affichant d'ailleurs son plus haut niveau depuis août 2022.



Il ne signale ainsi qu'une détérioration marginale de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone : si les baisses de l'emploi et des stocks d'achats ont pesé sur l'indice, il a cependant été soutenu par la hausse de la production.

L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 49,8 en mai à 48,1 en juin, signalant ainsi une nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur, la plus forte depuis février dernier.

Il y avait également l'estimation préliminaire d'inflation annuelle dans la zone euro : elle s'établit à +2% en juin 2025, en légère accélération par rapport à +1,9% le mois précédent, selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les services devraient afficher le taux annuel le plus élevé en juin (+3,3%), suivis des produits alimentaires, de l'alcool et du tabac (+3,1%), des biens industriels non énergétiques (+0,5%) et de l'énergie (-2,7%).









