Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar rend 0,4%, le Yen reste faible information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 19:51









(CercleFinance.com) - Le Dollar-Index (+0,4% vers 105,60) semble avoir trouvé un point d'appui sur 105, même si la cassure des 105,30 envoyait un signal technique négatif ces dernières 48H : le billet vert reprend +0,3%, notamment face à l'Euro (1,0685), +0,5% face à la Livre (1,2270) ou au Dollar canadien.



Le Yen ne parvient pas à transformer l'essai du rebond amorcé sur les 151,5: il s'effrite encore de -0,25% et retombe sous 150,5/$.



Le Dollar n'a pas fléchi avec la publication du déficit commercial des Etats-Unis, lequel s'est creusé à -61,5Mds$ au mois de septembre (contre 58,7Mds$ au mois d'août, révisé d'une estimation initiale de 58,3 milliards), selon le Département du Commerce.



Ce creusement de 4,9% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une augmentation de 2,7% des importations de biens et services par les Etats-Unis, à 322,7%ds$, surpassant donc une hausse de 2,2% de leurs exportations, à 261,1Mds$.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.