Devises : le Dollar ne profite pas de chiffres US 'robustes'

(CercleFinance.com) - Le Dollar a évolué de façon irrégulière face aux principales devises.

C'est l'Euro qui s'est montré le plus ferme sur le FOREX avec une progression de +0,2% face au $ à 1,0577, de +0,2% également contre le Franc suisse (à 0,9518) et il gagne +0,4% face au Yen.



Le Dollar de son côté gagne 0,25% face à la Livre et le Dollar canadien... mais le $-Index se replie globalement de -0,1% vers 106,15.

Le billet vert aurait pu être soutenu par la robustesse des ventes de détail US : elles ont encore augmenté de 0,7% en septembre aux Etats-Unis après 0,9% en août, surpassant largement les attentes des analystes (+0,2%)... mais la composante 'coût des carburants' avait été un peu sous-estimée.



Hors automobiles et carburants, les ventes de détail ont progressé de 0,6%, témoignant de la bonne santé de la consommation, qui reste le principal moteur de l'économie américaine.



Autre chiffre robuste, la production industrielle US a augmenté plus que prévu de 0,3% en septembre alors qu'elle était anticipée en progression de 0,1% (après une hausse de 0,3% en août, hausse révisée de 0,4%).

Le 'TUCI' (taux d'utilisation des capacités industrielles) remonte de 79,5% en août à 79,7% en septembre.





