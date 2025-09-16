Devises : le Dollar décroche de -0,7% à la veille de la conférence de J.Powell
Si le patron de la FED reste 'prudent', cela va rendre Donald Trump furieux !
La baisse du Dollar -qu'il appelle de ses voeux- a repris ce mardi, et c'est même assez violent : le '$-Index' décroche de -0,75% vers 96,6 -son plancher annuel du 2 juillet- alors que l'Euro progresse de +0,9% vers 1,1865, le Franc suisse de +1,05% (vers 0,7860), le Yen de +0,7% vers 146,35.
La Livre se montre la plus faible : elle chute de -0,6% contre Euro et ne progresse que de +0,4% face au Dollar.
Les 'chiffres du jour' n'étayent pas le repli du billet vert : aucun n'était 'faible' et en Europe, il n'y avait pas de quoi justifier un gain de +0,9% de l'Euro, même si l'indice ZEW traduit un sursaut inattendu du 'sentiment des investisseurs' en Allemagne, à 37,3 contre 34,7 en août, déjouant un pronostic de 25,5 (les annonces de licenciements se multiplient, pas moins de 110.000 dans l'automobile cet été).
Aux Etats Unis, en dehors de l'emploi, il n'y a pas de signe de fort ralentissement avec une croissance à plus de 3% (et même 3,4% selon la FED d'Atlanta) et des ventes de détail aux États-Unis qui ont progressé de +0,5% après avoir augmenté de 0,6% en rythme séquentiel en juillet (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,5%), surpassant largement les attentes des économistes.
Le Département du Commerce précise que les ventes de détail américaines sur 1 an ont progressé de 5% en août par rapport au même mois de 2024, marquant ainsi une accélération par rapport à la croissance annuelle de 4,1% observée en juillet.
La production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,1% en août, selon la Réserve fédérale, après une baisse de 0,4% en rythme séquentiel en juillet (révisée par rapport à un repli de 0,1% estimé initialement).
La Fed précise que dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en août, soutenue en particulier par une hausse de 2,6% de la production automobile, et que celle du secteur minier a progressé de 0,9%.
Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est maintenu stable à 77,4% en août, un niveau inférieur de 2,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).
L'immobilier ralentit mais pas de coup de frein brutal malgré des taux longs encore élevés : alors que les biens de seconde main n'ont jamais été aussi nombreux à la vente depuis 2007, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 32 en septembre, contre 34 attendu, après 33 en juillet (et 42 un an plus tôt)... et 39% d'entre eux baissent le prix des nouveaux logements mis en vente (contre 37% en août).
