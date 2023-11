Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar décroche de -0,5%, le Yen reprend +0,9% information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 19:58









(CercleFinance.com) - Plombé par la chute de sa rémunération, le Dollar poursuit sa débâcle et lâche -0,5% supplémentaires : le '$-Index chute vers 103,40, un plus bas depuis le 31 août et se rapproche du plancher des 103,00 du 30 août dernier.

L'Euro grimpe de +0,45% vers 1,0953, le Yen bondit de +0,9% vers 148,20, un plus haut depuis le 21 septembre.

A noter que le $ canadien chute dans les proportions face à toutes les devises.

La samaine sur le FOREX sera écourtée par le 'pont' de Thanksgiving, qui verra les marchés américains fermer leurs portes jeudi et n'ouvrir que pour une séance écourtée vendredi.



Côté chiffres, les cambistes ont pris connaissance des indicateurs avancés du Conference Board, censés préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis: ils ont poursuivi leur baisse en octobre de 0,8% vers 103,9.



Le Conference Board prédit une 'courte' récession sur le court terme à cause de l'inflation élevée, de la remontée des taux d'intérêt et de la contraction des dépenses des consommateurs : le PIB des Etats-Unis ne devrait ainsi croître que de 0,8% en 2024.



En Europe, on découvrira ce jeudi les chiffres des indices PMI, lesquels devraient confirmer la contraction de l'activité sur le Vieux Continent.





