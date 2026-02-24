Devises : le Dollar bénéficie d'une rechute de -0,75% du Yen
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 20:09
On notera également la bonne tenue du Franc suisse qui reprend 0,2% face à l'Euro vers 0,9110 et 0,15% face au $.
La faiblesse du Yen s'explique par la remise en cause du scénario d'une hausse de taux pour démarrer la nouvelle année fiscale (qui débute le 1er avril) : la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aurait émis des réserves quant à une future hausse des taux de la Banque du Japon, dont le patron, Kazuo Ueda, avait dessiné les contours lors de la dernière réunion de politique monétaire.
Le Dollar a pu être marginalement soutenu par l'amélioration de la confiance des consommateurs américains en février : l'enquête mensuelle du Conference Board a publié un score de 91,2, contre 89,0 en janvier, mais c'est un chiffre révisé de 84,5 (le consensus Reuters tablait sur 87,0).
Sur le front immobilier, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure l'évolution des prix des maisons individuelles dans 20 grandes agglomérations, a progressé de 1,4% en rythme annuel en décembre, dépassant légèrement le consensus de 1,3%, après une hausse de 1,4% en novembre : malgré une augmentation sensible de l'offre de logements anciens et une raréfaction des acheteurs, les prix ne rebaissent pas, ce qui constitue un paradoxe.
