Devises : le $ connait sa plus forte hausse depuis le 30 janvier
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 19:28

Cette journée du lundi 2 mars est pleine de (mauvaises puisqu'une guerre a éclaté) surprises : la première, c'est que le Dollar supplante l'Or en termes de valeur refuge puisque le "$-Index" grimpe de 0,9% vers 98,50 (sa meilleure marque depuis le 21 janvier, tandis que l'Or ne fait pratiquement rien par rapport à vendredi ( 0,4% vers 5.295) et se replie nettement par rapport à ces niveaux d'ouverture (5.388 et 5.420$ au plus haut).


La vigueur du Dollar est inédite depuis des mois (24/25 septembre 2025 et 30 janvier 2026), avec 1% face à l'Euro qui rechute vers 1,1695, le Yen ( 0,9% vers 157,40), la Livre ( 0,6%) et le Dollar canadien (-0,45%).
Le Franc suisse qui s'était distingué à la veille du weekend rechute lourdement : -1,3% face au $ (0,7790) et face à l'Euro (-0,75% vers 0,9120).
La crypto-devise bitcoin , souvent vulnérable aux périodes d'incertitude et de montée du "VIX" (il grimpe de 5% et repasse les "21") prend sa revanche sur l'Or et l'argent (5% vers 87$, autre surprise du jour) avec un gain de 5,5% vers 70.000$ (contre 63.000$ samedi matin au moment du déclenchement du conflit au Proche Orient).
Dans le contexte géopolitique chaotique qui dure depuis plus de 48H (alors que les marchés parient sur un conflit court, plié en 1 weekend), il devient très difficile de formuler des pronostics et termes de croissance, d'inflation (le gaz prend 50%), de chômage...

Il n'est plus question d'une "guerre de 2 jours" (en plusieurs épisodes) comme en juin dernier ("guerre des 12 jours") : le président américain Donald Trump a annoncé hier que le conflit pourrait durer plusieurs semaines et qu'il excluait tout cessez-le-feu immédiat.
Lors d'un entretien au Daily Mail, il a réaffirmé son calendrier initial, prévoyant une campagne militaire totale d'une durée maximale de quatre semaines pour neutraliser les capacités iraniennes... mais les marchés espéraient qu'un coup décisif serait porté au régime dès ce weekend.

Les chiffres "macro" sont relégués au second plan, et de surcroit relativisés face à un futur devenu très incertain : les deux chiffres qui ont été publiés concernaient " l'activité anticipée" aux Etats-Unis.
L'indice ISM manufacturier du mois de février a reculé moins que prévu de 52,6 vers 52,4 points, là où les analystes tablaient sur un repli plus important à 51,8 points.
Et comme souvent, l'autre indice "cousin", le PMI manufacturier (de S&P Global) affiche une trajectoire inverse avec une hausse vers 51,6 en février, contre 51,2 en janvier.

