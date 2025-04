Devises: le $ cesse de baisser mais ne rebondit pas non plus information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 23:58









(CercleFinance.com) - Après une semaine de volatilité historique sur le FOREX (du jamais vu depuis mi-octobre 1998), des écarts parfois supérieurs à -3% en 48H pour le Dollar (et -5% en 1 semaine) face au Franc suisse ou au Yen, le Dollar ne parvient pas à refaire surface.

Le '$-Index' s'effrite de -0,2% vers 99,65 (un 'plus bas' depuis début mars 2022), confirmant un repli de -4% depuis le 2 avril et une perte de -5% face à l'Euro (1,1370/1,1350 ce lundi).

Pas de 'stats' pour animer les échanges, et pas de message de Donald Trump sur son 'réseau'.



Le Dollar recule encore contre toutes les devises sauf face au 'Renminbi' : en effet Pékin pilote le Yuan à la baisse (il a glissé jusque vers 7,37/$ le 10 avril), avant de rebondir vers 7,265 vendredi puis de lâcher -0,3% ce lundi vers 7,287 désormais.

L'Euro se stabilise vers 1,135/1,1360 à 48H d'une probable baisse de taux de la BCE (vers 2,500%).





