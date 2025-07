Devises: le $ à perdu jusqu'à -0,9% après prise parole Trump information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 19:30









(CercleFinance.com) - Cette séance de mercredi est marquée par une forte progression de l'Euro contre toutes devises, et notamment le Dollar (+0,45% vers 1,1650), le Franc suisse (+0,2%) et la Livre (+0,1%).



Nette reprise également du Yen qui gagne 0,75% face au Dollar (147,75) et 0,25% face à l'Euro.

Le Dollar Index se replie assez lourdement, de -0,4% vers 98,20, ce qui met fin à une série haussière de 9 séances.



La chute du '$-Index' s'est enclenchée vers 16H45, lorsque des chaines d'info anglo-saxonnes ont rapporté que l'hôte de la Maison Blanche aurait menacé de 'virer Powell'.

La 'headline' a enflammé les imaginations et le 'Dollar Index' a chuté de -0,9% jusque vers vers 97,7... mais vers 17H30, un démenti est venu calmer les esprits : 'Trump n'a jamais dit qu'il allait licencier le patron de la FED... mais qu'il faisait du mauvais travail' (en creusant bien sur internet, le concept de 'virer le patron de la FED' a bien été verbalisé).



Ce dérapage -qui n'en serait pas un- a en tout cas amplifié l'effet des 'bons chiffres' du jour (qui devraient inciter la FED à baisser les taux) et en en particulier du CPI (chiffre publié à 14H30).



Le Département du Travail (DoL) fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont stagné en juin par rapport au mois précédent, en données totales comme en données 'core' excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



L'administration américaine précise que, toujours d'un mois sur l'autre, une augmentation de 0,3% des prix producteurs pour les biens a compensé un tassement de 0,1% de ceux pour les services en juin.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,4 point à 2,3% le mois dernier en données brutes, et de 0,3 point à 2,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux.

C'est effectivement une bonne surprise alors que nombre de surtaxes douanières sont maintenant intégrées dans les prix (certains doutent que les chiffres publiés reflètent ces hausses, mais la baisse des coûts de l'énergie apporte un soulagement aux entreprises).



Après une stagnation en rythme séquentiel en mai (révisée par rapport à un repli de 0,2% estimé initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,3% en juin -au lieu de stagner-, selon la Réserve fédérale.



La Fed précise que dans le détail, la production manufacturière proprement dite n'a augmenté que de 0,1% et celle du secteur minier a baissé de 0,3%, mais que celle des services aux collectivités a grimpé de 2,8%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,1 point à 77,6% en juin, un niveau encore inférieur de deux points à sa moyenne de long terme (1972-2024).







