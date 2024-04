Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ a brièvement servi de refuge, la Livre baisse information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 18:56









(CercleFinance.com) - Les marchés respirent, le FOREX finit la semaine dans le calme, le '$-Index termine la semaine sur une note de quasi-stabilité, il grappille 0,05% vers 106,20 et gagne 0,15% sur la semaine, ce qui est non significatif.



Le lancement de drones israélien sur des objectifs militaires en Iran la nuit dernière avait provoqué un gros coup de stress (Tokyo perdait jusqu'à -4%, le VIX flambait au-delà de 21, le baril de pétrole grimpait jusque vers 90,75$ sur le Brent).



Mais la 'riposte immédiate et massive' promise par Téhéran n'a pas eu lieu, les médias tentent de minimiser l'affaire (et y compris des officiels iranien qui parlent de cyber-attaque), la Chine et les Etats Unis appellent au calme (ce qui est très différent d'exprimer une 'condamnation' de l'un ou l'autre protagoniste) et tout semble se dérouler comme dimanche dernier où les 2 camps (Iran ou Israël/Etats Unis) tentent de minimiser l'incident, les médias occidentaux se montrant plus que discrets sur cet 'incident' (qui constitue un vrai 'casus belli').



Le Dollar n'a joué son rôle de refuge qu'au cours des premières heures, mais il n'a pas été au-delà de 1,0675 face à l'Euro, qui retombe vers 1,0645, soit un gain symbolique de +0,05%.

La devise la plus volatile du jour fut la Livre qui a chuté de -0,4% et s'affiche ce soir vers 1,2385 face au $ (nette détente des taux UK en fin de journée).

Sans la baisse de la Livre, le '$-Index' aurait fini dans le rouge car le Franc suisse grappille 0,25% à 0,9100 et le $-Canadien +0,15%.



Et le billet vert n'est pas le seul à s'être détendu au fil des heures : le 'VIX' est retombé de 21 vers 18,80, le pétrole 'Brent' retombe sous 87,5$.





