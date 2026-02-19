Devises : la hausse du $ largement alimentée par le 'géopolitique'
19/02/2026
Le Dollar semble retrouver son statut de devise refuge et progresse de 0,1% face à l'Euro vers 1,1770, de 0,3% face à la Livre (1,3465) et face au Franc suisse (0,7750).
A noter la fermeté du Yuan qui gagne 0,15% face à l'Euro et 0,35% face au Franc suisse.
Et une fois n'est pas coutume, le pétrole flambe en parallèle avec le billet vert : le WTI prend 2,2% vers 66,40$, au plus haut depuis début août.
Cela focalise l'attention sur les tensions géopolitiques : la Maison Blanche a dépêché 2 porte-avions au large des côtes d'Oman... alors que l'Iran et la Russie entament des manoeuvres militaires communes en mer d'Oman (qui dessert le détroit d'Ormuz) afin de protéger leurs navires commerciaux, régulièrement arraisonnés par les armées occidentales qui les accusent de contourner les sanctions sur le pétrole russe.
Par ailleurs, les négociations ont aussi achoppé hier entre ukrainiens et russes, réunis à Genève. Ce jeudi, le chancelier allemand Friedrich Merz estime que "cette guerre ne prendra fin que lorsque l'un des deux camps sera épuisé, militairement ou économiquement"... et comme ce n'est pas prêt d'être le cas, on fêtera le triste 4ème anniversaire du début du conflit le 24 février prochain, l'un des plus long depuis la guerre du Vietnam et qui égale déjà le 1er conflit mondial ("WW1") 14/18.
Sur un autre front (plus paisible), celui des statistiques, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 16,3 en février, contre un consensus de 6,5, après 12,6 en janvier. Il remonte à son plus haut niveau depuis le mois de septembre 2025.
Mais c'est contrebalancé par le recul de 0,2% de l'indice composite des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, après des replis de 0,3% le mois précédent et de 0,2% en octobre.
Ainsi, cet indicateur des perspectives de l'économie américaine affiche un recul de 1,2% sur l'ensemble du second semestre 2025, marquant toutefois une amélioration par rapport à la baisse de 2,8% du 1er semestre.
La surprise du jour provient des inscriptions hebdomadaires au chômage qui se sont contractées de -17.000 la semaine dernière, à 206.000 contre 223 000 attendues et après 229 000 la semaine précédente (ce score de 206.000 est le plus bas niveau depuis près d'un mois).
Enfin, le $ reste complètement insensible au creusement du déficit de la balance commerciale américaine qui a battu tous ses records en 2025 (1 240 MdsUSD) malgré l'instauration des droits de douane (soit plus de 100MdsUSD/mois) : il s'est établi à 70,30 MdsUSD en décembre (le pire depuis juillet), contre une prévision à 55,50 MdsUSD et un précédent à 53 MdsUSD en novembre.
