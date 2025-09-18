Devises : la hausse des taux longs renforce le $ après +bas annuel
Le billet vert se montre particulièrement vigoureux face au Yen avec +0,7% vers 148,00, face à la Livre (+0,6%), face au Franc suisse (+0,35% à 0,7910) et l'Euro résiste plutôt bien avec -0,25% à 1,1785 (contre 1,1900 au plus haut hier vers 20H).
L'Euro est manifestement soutenu par une hausse du rendement des Bunds, OAT et autres BTP, avec des écarts moyens de +5Pts du nord au sud... et sans véritable explication.
La Livre n'a manifestement pas profité du statu quo sur les taux de la BoE (attendu à 99%) et elle recule également de 0,35% face à l'Euro.
Sitôt annoncé une baisse de taux de -25Pts (4,00/4,25%), Jerome Powell a prédit hier soir un ralentissement de la croissance, ce qui pourrait justifier 2 baisses de taux supplémentaires d'ici fin 2025 (scénario implicite conforme au 'dot.plots' des membres de la FED) mais en, ce jeudi, 2 indicateurs sur 3 paraissent 'robustes' (donc pas favorables au scénario des baisses de taux).
L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est redressée de +25,5Pts ce mois-ci, l'indice 'Philly Fed' étant passé de -0,3 en août à +23,2, son plus haut niveau depuis janvier.
Certes, cet indice est très 'volatile', mais lorsque l'écart dépasse +20Pts, c'est qu'il se passe quelque chose...
Les 3 principales composantes de l'indicateur de la FED de Philadelphie démontrent que l'activité générale courante, les nouvelles commandes et les livraisons ont tous augmenté, les deux premiers revenant en territoire positif.
L'indice de l'emploi est demeuré pratiquement inchangé.
La Fed de Philadelphie ajoute que les deux indices de prix ont ralenti, mais demeurent élevés, et que les indicateurs futurs de l'enquête suggèrent des attentes généralisées pour une croissance au cours des six prochains mois.
En ce qui concerne l'emploi, le Département du Travail annonce avoir enregistré 231 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 8 septembre (contre 264.000, un chiffre en repli de 33 000 par rapport à la semaine précédente... une volatilité qui intrigue un peu.
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 240 000, en repli anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 920 000 la semaine du 1er septembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en contraction de 7000 par rapport à la semaine précédente.
Petite bémol avec les indicateurs avancés qui reculent de -0,5% après -0,1% en juillet (consensus de 0,2%), et c'est un signal précurseur assez fiable d'un ralentissement de l'activité... mais le fait est que l'économie US part d'un pic de +3,3% de croissance au 2ème trimestre, la récession est encore loin.
