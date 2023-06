Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: la FED ne parvient pas à redonner du tonus au $ information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 20:10









(CercleFinance.com) - Le 'témoignage' de J.Powell devant des membres du Congrès US a beau confirmer la possibilité (à 80%) d'une hausse de taux le 26 juillet, rien n'y fait, le Dollar ne remonte pas... et le $-Index lâche -0,4% vers 102,15.



Il chute de -0,6% face à l'Euro vers 1,0975/1,0980 et semble filer tout droit vers son plancher annuel des 1,105.

Seule la Livre Sterling parait aussi faible et chute également de 0,55% face à l'euro.



La FED a indiqué qu'il restait encore un 'un long chemin à parcourir' pour ramener l'inflation à la cible : 'presque tous' gouverneurs de la banque centrale s'attendent à de nouvelles hausses de taux d'ici fin 2023'.

En réalité, les opérateurs n'attendent aucune hausse cet automne, donc tout se jouera fin juillet, puis lors de la 1ère réunion post-Jackson Hole (fin août dans le Wyoming) mi-septembre.

Le consensus table à 80% sur une hausse vers 5,25/5,50% à l'issue de la réunion des 25 et 26/07.







