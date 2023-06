Devises: l'Euro soutenu par les propos de C.Lagarde à Cintra information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 23:38

(CercleFinance.com) - Le Dollar a nettement reculé ce mardi (-0,5% face à l'Euro vers 1,0960, et même 1,0975 au plus bas) malgré la forte hausse de Wall Street (+1,7% sur le Nasdaq, +1,1% sur le S&P500) et malgré la hausse de rendement des emprunts d'Etat de référence américains (+5Pts vers 3,77%) qui s'avère comparable à celui des Bunds et des OAT.



Les cambistes semblent avoir réagi aux propos très fermes de Christine Lagarde contre l'inflation depuis Cintra (réunion annuelle des banquiers centraux européens au Portugal) : 'elle reste trop forte en Europe et nous poursuivrons notre lutte quoi qu'il en coûte'.



La teneur sans surprise de son discours n'a en revanche causé aucune émotion durant des heures sur les Bunds et les OAT... mais l'Euro a entamé une progression régulière face au billet vert.



Le Dollar a plutôt bien résisté face aux autres devises avec un $-Index qui s'effrite de -0,2% : le Dollar gagne d'ailleurs +0,3% face à Yen à 144, ce qui constitue un nouveau sommet annuel, proches des 145, niveau à partir duquel la Bank of Japan pourrait intervenir.

Il recule en revanche de -0,3% face à la Livre, soutenue par une hausse de +11Pts de base de son rendement à 4,41%.





Le Dollar aurait aussi pu être soutenu par le bond de 12,2% des ventes de logements neufs au mois de mai, pour atteindre un volume annualisé de 763.000, largement supérieur au consensus de marché... et les prix médians des maisons se sont redressés légèrement au cours des trois derniers mois, même s'ils reculent de -3,1% sur 12 mois.



Autre surprise, la confiance du consommateur américain s'est nettement améliorée en juin, à 109,7 ce mois-ci, contre 102,5 au mois de mai, selon l'enquête mensuelle réalisée par le Conference Board.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établie à 155,3 contre 148,9 le mois dernier et celle des anticipations s'est inscrite à 79,3 après 71,5.



Leurs anticipations en matière d'inflation à 1 an donnent quant à elles un taux prévu à 6%, c'est-à-dire au plus bas depuis la fin 2020.



Enfin, le Département du Commerce US annonce une progression de 1,7% des commandes de biens durables le mois dernier, après une augmentation de 1,2% en avril (révisée d'une estimation initiale qui était de +1,1%).



Néanmoins, en excluant les équipements de transport, dont les commandes ont grimpé de 3,9% d'un mois sur l'autre, les commandes américaines de biens durables n'ont augmenté que de 0,6% en mai.

Hors défense, elles se sont accrues de 3%, l'aéronautique en profite principalement.