Devises : l'Euro se remet de l'annonce Bayrou, '$-Index' figé vers 98,2 depuis 3 semaines
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 18:36
Dans le foulée, le RN, LFI, les Ecologistes et le Parti Socialiste ont tous annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance au gouvernement.
La perspective d'une chute quasi inévitable du gouvernement, débouchant sur nouvelle crise politique en France après celle déclenchée l'an dernier par les législatives anticipées a vite suscité l'inquiétudes sur les marchés: sur le compartiment obligataire, le rendement de nos emprunts d'Etat à dix ans (OAT) est remonté à 3,500%, alors qu'il évoluait encore autour de 3,38% vendredi et 3,49%lundi soir.
Le 'spread' - c'est-à-dire l'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à 10 ans - se tend en conséquence de +11Pts points de base en 48H, vers 77,5, les investisseurs intégrant une possible censure du gouvernement.
Il semble peu probable que la BCE laisse une crise frapper nos OAT car le taux d'endettement de la France reste très inférieur à celui des Etats Unis et plus encore du Japon.
