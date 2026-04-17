Devises : l'Euro remonte au contact de la résistance majeure des 1,181$
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 18:59
Le Yen s'impose comme la la devise la plus "bullish" avec un gain de 0,8% vers 157,9 et le Yuan reprend les 0,05% perdus la veille vers 6,8170.
Tout a basculé vers 14H45, alors que l'Iran annonçait la "réouverture" du détroit d'Ormuz (moyennant péage).
Tout à leur enthousiasme, les investisseurs oublient que l'ouverture était déjà conditionnelle (péage) et réservée aux "pays amis"... elle devient globale mais cela ne change rien pour l'ensemble des pays dont la circulation des navires dépend de la couverture des compagnies d'assurance londoniennes... lesquelles vont prendre le temps (4 à 6 semaines) pour évaluer la situation.
Combien de tankers, de méthaniers, de porte-conteneurs vont emprunter un détroit de nouveau "libre" (mais toujours sous blocus américain) sans couverture assurancielle ?
Il n'en reste pas moins que la tendance à la désescalade rassure les marchés, fait plonger le prix du baril de -9% à Londres et -12% à New York (attention car les capacités de production et d'exportation ont chuté de -15% et ne seront pas rétablies avant 2 ans selon l'AIE).
Il n'en reste pas moins que l'annonce iranienne tombe au meilleur moment, avant un weekend où le Pakistan entend poursuivre sa médiation pour orchestrer une seconde session de pourparlers de paix irano-américains.
Cette initiative faite suite à l'échec des discussions tenues à Islamabad le week-end dernier avec l'objectif de trouver un accord de paix et mettre fin au conflit moyen-oriental.
Selon la Maison Blanche, les négociations pourraient avancer sur la question de l'uranium enrichi, avec un possible accord sur le renoncement au stocks de combustible fortement enrichi contre levée partielle des sanctions contre l'Iran et restitution de 20Mds$ d'actifs gelés : le CGRI (qui détient les rênes de la République islamique) n'a pas confirmé cette information dans l'immédiat.
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