Devises: l'euro affaibli par une batterie de 'stats' faibles









(CercleFinance.com) - Le Dollar rebondit ce jeudi, le '$-Index' se redresse de +0,3% et se rapproche du seuil des 100 (avec un score de 99,9 ce soir)... du fait principalement de la faiblesse de l'Euro, qui se replie de -0,45% vers 1,1280, puis du Franc suisse (-0,6% vers 0,8285).

Les autres devises résistent mieux, comme le Yen avec -0,2%, le Dollar canadien (inchangé), et la Livre s'offre même le luxe de grappiller +0,1% à 1,3430.

Difficile de déterminer si le raffermissement du Dollar a un lien avec les chiffres du jour, ou l'adoption -à 1 voix près- du package de réduction des impôts proposé par Trump par la Chambre des Représentants (ce qui risque de creuser encore plus les déficits).



Les derniers chiffres US sont en effet contrastés : la surprise du jour, c'est le rebond de +1,5Pt de la croissance dans le secteur privé.



Selon S&P Global, l'indice 'PMI composite' bondit de +1,5 et ressort à 52,1 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer au plus bas de 19 mois de 50,6 observé en avril.



L'indice reprend ainsi de la distance par rapport au seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité globale.

'La croissance de l'activité et les attentes de production demeurent historiquement faibles, sur fond des inquiétudes actuelles au sujet de l'impact des droits de douanes sur la demande, les chaines logistiques et les prix', tempère S&P Global.



La hausse du PMI contraste avec les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis : elles se sont tassées de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, à un taux annuel désaisonnalisé de quatre millions, selon les données mensuelles communiquées par la National Association of Realtors.



Le prix médian des ventes de maisons existantes a augmenté de 1,8% sur un an pour s'établir à 414.000 dollars, un sommet historique pour le mois d'avril et le 22e mois consécutif de hausse des prix d'une année à l'autre.



Alors que les prix affichés sont de plus en plus inabordables pour 80% des américains, le stock de logements existants invendus a grimpé assez logiquement de 9% par rapport au mois précédent pour s'établir à 1,45 million à la fin d'avril, soit l'équivalent de 4,4 mois d'offre au rythme actuel des ventes mensuelles.

Si les vendeurs ne baissent pas leurs prix, les transactions vont encore chuter et les stocks vont s'étoffer.



Il y a avait également des chiffres en Europe : pour l'UE, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale s'est replié de 50,4 en avril à 49,5 en mai, s'inscrivant sous le seuil des 50 (côté récession) pour la première fois depuis cinq mois et traduisant donc un repli marginal de l'activité du secteur privé.



Ce retour à la baisse de l'activité globale reflète une légère réduction de celle du secteur des services, laquelle s'est repliée pour la première fois depuis novembre 2024, alors que la production manufacturière a augmenté pour un troisième mois consécutif.

L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est établi à 48 en mai, se maintenant ainsi en dessous de la barre du 50 qui sépare la contraction de la croissance pour un neuvième mois consécutif.

Enfin, le climat des affaires s'assombrit légèrement en mai, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd un point pour s'établir à 96, et reste ainsi en deçà de sa moyenne de longue période (100).



Des chiffres peu enthousiasmants qui ont probablement pesé sur l'Euro.



Au Royaume-Uni, la contraction de l'activité du secteur privé britannique s'atténue en mai, au vu de l'indice PMI flash composite de l'activité globale -calculé par S&P Global-, qui ressort à 49,4 en mai, contre 48,5 le mois précédent... la Livre gagne 0,5% face à l'Euro.





