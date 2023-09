Devises : l'attentisme pré-FOMC (FED) a dominé sans partage information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 19:40

(CercleFinance.com) - Toute petite séance sur le FOREX avec des variations millimétriques (et pas de variation du tout sur l'E/$ ni le $/CHF) qui témoignent d'un attentisme complet en ce mardi qui marque le début de la réunion stratégique de la Fed.

Elle se terminera demain soir par une conférence de presse de son président Jerome Powell.

De l'avis général, l'institution devrait laisser ses taux inchangés, avec une probabilité d'un relèvement de taux jugée quasiment nulle puisque le baromètre FedWatch évalue le scénario d'un 'statu quo' à 99%.



Les investisseurs guetteront les 'dots', c'est-à-dire les prévisions des différents responsables de la FED en matière d'évolution des taux d'intérêt.



Côté chiffres, les cambistes ont pris connaissance des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en août : le Département du Commerce dévoile une chute de 11,3% à 1.283.000 en rythme annualisé, un niveau largement en dessous des attentes des économistes.



En revanche, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont augmenté de 6,9% à 1.543.000 en rythme annualisé le mois dernier, ressortant ainsi bien au-dessus du consensus de marché.



Côté UE, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 5,2% en août 2023, contre 5,3% en juillet, et celui de l'Union européenne à 5,9% après 6,1%, selon Eurostat qui avait annoncé 5,3% en estimation rapide pour la zone euro en août.



Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Danemark (2,3%), en Espagne et en Belgique (2,4% chacun) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (14,2%), en Tchéquie (10,1%) et en Slovaquie (9,6%).



A noter également que l'OCDE révise à la baisse le taux d'inflation anticipé dans l'UE à fin 2023, de 5,3% vers 5,2% puis sa prévision de PIB, de 0,8% à 0,6% en 2023 et de +1,3% à +1,1% celui de 2024.



La France voit au contraire la prévision relevée de +0,8% à +1%, la BdF (Banque de France table) toujours sur +0,9%.