Devises : journée calme, le $ reste proche des ses planchers

(CercleFinance.com) - Séance sans grande volatilité sur le FOREX (contrairement aux marchés de taux, mal en point ce vendredi en Europe) mais qui se solde par un léger rebond du Dollar.

Le '$-Index grappille +0,05% et la correction en donnée hebdo se trouve ramenée à -0,75%: l'indice a tutoyé le plancher des 8, 9 et 10 avril (104,10) et n'a pas rebondi de façon convaincante.

L'Euro s'est montré plutôt ferme face aux principales devises : il grappille 0,1% face au Dollar (contre un repli symétrique ce vendredi matin), +0,22%; face au Franc suisse et +0,2% face au yen.

Les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro au mois d'avril -inchangés à +2,4%- publiés à 11h00 ont visiblement déçu (y'avait-il l'espoir d'un tassement symbolique vers 2,3% ?).



Outre-Atlantique, les cambistes n'ont pas réagi à la publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, attendu en baisse de 0,3% en avril, a reculé plus fortement que prévu, de -0,6% à 101,8 d'après le Conference Board, qui y voit le signe d'un ralentissement de l'économie (l'indice s'était déjà replié de 0,3% en mars et les analystes s'attendaient à un repli plus limité de l'ordre de 0,3%).



Le ConfBoard explique la détérioration de l'indice par la dégradation du moral des consommateurs, la faiblesse des prises de commandes des entreprises et le repli des permis de construire, mais aussi par la correction des marchés boursiers en avril.



L'un des événement marquants de ce vendredi, c'est le 'breakout' confirmé de l'argent au-delà des 29,3$ (+3,5% à 30,70$, record décennal) et le retour de l'once d'or au-delà des 2.400$ (à 2.410$), malgré la dégradation des taux et le raffermissement du Dollar vers 1,0850/E.





