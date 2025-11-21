Devises : John William ne fait pas réagir le FOREX
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 22:10
Autant l'effet produit sur Wall Street fut euphorisant -comme à l'accoutumée lorsqu'un membre influent de la FED évoque une baisse de taux-, autant les cambistes ont fait comme s'ils n'avaient rien entendu.
Et pour ceux qui ont réagi, ce qui ne transparait pas dans la stagnation du '$-Index (inchangé à 100,2), c'est surtout sur la parité Yen/$ que les choses ont bougé : après son plongeon vers 157,6 (-2% en 4 séances), la devise nippone a rebondi de +0,7% et le Dollar recule vers 156,35.
Le billet vert n'a en revanche rien lâché face à l'Euro (qui s'effrite de -0,10% vers 1,1515), contre le Franc suisse (-0,2%) mais il cède 025% face à la Livre.
J.Williams a pris le contrepied de 4 de ses collègues qui se sont récemment exprimés (depuis mardi dernier) pour mettre en doute un 3ème assouplissement monétaire en décembre.
Le 'Livre Beige ' de la FED publié mercredi traduisait en effet des divergences sur la stratégie monétaire, la crainte étant que les braises de l'inflation ne se rallument avec les tarifs douaniers.
Les quelques chiffres publiés en Europe n'ont pas impacté notre devise : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 52,4 en novembre, ayant très légèrement reculé par rapport à octobre (52,5), continuant ainsi de signaler une croissance soutenue de l'activité du secteur privé.
Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale se redresse de 47,7 en octobre à 49,9 ce mois-ci, son plus haut niveau depuis août 2024, et signale une quasi-stagnation de l'activité du secteur privé en novembre.
L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne de nouveau 1 point pour s'établir à 98 en novembre, se rapprochant ainsi de sa moyenne de longue période (100).
Pas d'embellie en revanche du côté des 'cryptos' avec un bitcoin retombé sous 80.000$ durant quelques minutes (84.000 ce soir), l'Ethereum a dévissé jusque vers 2.630$, pour la première fois depuis le 6 juillet, non loin du seuil des 2.450$ qui marquerait la division par 2 de cette crypto en un peu plus de 6 semaines.
Valeurs associées
|84 524,6258 USD
|CryptoCompare
|-3,98%
A lire aussi
-
Les négociations climatiques de la COP30 au Brésil entre près de 200 pays sont entrées officiellement en prolongation vendredi après deux semaines de négociations infructueuses, sans compromis en vue sur la question du pétrole, du gaz et du charbon. Au point que ... Lire la suite
-
Apparu en juillet dans une province de l'ouest de Cuba, le virus du chikungunya s'est propagé ces dernières semaines dans toute l'île, avec un nombre de cas en forte hausse, dans un contexte de grave crise économique marquée par des pénuries de médicaments et de ... Lire la suite
-
Oubliés les échanges acerbes des derniers mois: Donald Trump et le prochain maire démocrate de New York Zohran Mamdani ont promis vendredi de travailler ensemble, en échangeant sourires et amabilités dans le Bureau ovale. "Je pense que vous allez avoir, je l'espère, ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a repoussé vendredi le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe, salué au contraire par son homologue russe Vladimir Poutine qui a menacé de poursuivre les conquêtes en cas de refus. Donald ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer