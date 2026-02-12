 Aller au contenu principal
Devises : indifférentes aux accès de volatilité de W-Street et des 'commodities'
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:44

Le calme du FOREX contraste avec la nervosité qui ressurgit simultanément sur plusieurs classes d'actifs depuis 16H30 (le "VIX" bondit de 12% à Wall Street, le pétrole plonge de -3,3% à Londres et New York, l'argent dévisse brutalement de -8%, le platine de -5%).

Le "$-Index" reprend quelques centièmes à 96,90 cela reflète des parités quasiment figées sur l'Euro/$ (1,1870), le "cable" (£/$ à 1,3625) tandis la hausse hausse du Yen ( 0,3% vers 152,75) est intégralement compensée par le repli du Dollar canadien vers 1,3625 (-0,45% vers 1,3630), d'où les 0,05 à 0,1% du "$-Index".

La chute des métaux précieux et de Wall Street n'a pas grand chose à voir avec les "chiffres du jour"... et les cambistes n'en tiennent pas compte, en effet.

Les ventes de logements existants ont reculé de 8,4% en janvier après une hausse de 4,4% en décembre, selon la NAR (National Association of Realtors), alors que les analystes ne tablaient que sur un repli de 3,4% (la NAR cite des conditions météo défavorables).

Plus tôt dans la journée, le Département du Travail des Etats-Unis a fait état de 227 000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière, un chiffre en repli de 5 000, mais légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur une stagnation à 222 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 219 500, en hausse de 7 000 par rapport à la semaine précédente.

