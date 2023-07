Devises : $ hésitant malgré Conf'Board, Franc suisse au top information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 18:57

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Dollar Index n'en finit plus de progresser sans jamais retracer et on assite à une 8ème progression consécutive (+0,1% à 101,45 ce 25 juillet).



C'était également la 7ème séance de hausse du $ face à l'Euro qui recule de 0,15% à 1,014.

L'Euro a peut être un peu souffert du net recul de l'IFO en Allemagne : le climat des affaires est en forte baisse la confiance des patrons chut de -1,3Pt (de 88,6 vers 87,3).

La composante 'jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles' dévisse de -2,4Pts à 91,3 contre 93 anticipé.



Le Dollar n'a de son côté pas profité de la publication d'une forte hausse de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board de 110,1 vers 117 (contre 112 attendu), à un plus haut de 2 ans, selon l'enquête mensuelle du Conference Board.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a progressé, passant à 160 contre 155,3 le mois passé, mais c'est le sous-indice des anticipations qui s'est le plus amélioré, à 88,3 contre 80 le mois dernier, les consommateurs étant rassurés par la baisse des carburants et la robustesse du marché du travail.

Le billet vert n'a cessé de reperdre du terrain après ce chiffre, notamment face au Yen et face à la Livre (-0,3%).

C'est le Franc suisse qui se distingue de nouveau avec +0,5% face au $ et un nouveau plus haut annuel face à l'euro (+0,3% à 0,9547) : l'Euro se rapproche de son plancher historique des 0,95ChF de mi-septembre 2022.