Devises : hausse du $ freinée par l'ascension de 0,7% du Yen

(CercleFinance.com) - Le Dollar subit peu de variation à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain (NFP): le '$-Index' grappille +0,08% vers 107,68 et cette progression aurait pu être beaucoup plus franche si le Yen n'avait pas grimpé de +0,7% vers 151,50, sa meilleure marque depuis le 12 décembre 2024.

La devise la plus faible fut la Livre qui lâche -0,3% vers 1,2435 (et -0,4% contre l'Euro).

L'Euro a oscillé entre 1,0355 face au $ (-0,45%) et 1,0385 (-0,15%), le Franc suisse a lâché -0,4%, le $ canadien est resté stable.

Sans le Yen, le '$Index' aurait pris 0,35 à 0,4%, ce qui correspond à +0,10 +0,25% face au Yuan (en repli vers 7,2890).



Les chiffres US du jour ont eu peu d'impact : le Département du Travail annonce avoir enregistré 219.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 27 janvier, un chiffre en hausse de 11.000 par rapport à la semaine précédente - dont le chiffre avait été revu à la hausse, passant de 207.000 à 208.000.



En Europe, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon Eurostat.

En novembre, il était resté inchangé dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'UE.

Par rapport à décembre 2023, l'indice des ventes de détail a augmenté de 1,9% dans la zone euro et de 2% dans l'UE. Le niveau moyen annuel du volume du commerce de détail pour l'année 2024 a augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE... ce qui est égal ou inférieur au taux d'inflation, donc pas de croissance 'nominale' côté consommation.





