Devises: FOREX très calme, Euro peu réactif à l'inflation UE

(CercleFinance.com) - Les tensions au Proche Orient impactent peu le Dollar (traditionnel refuge en cas de tensions géopolitique) alors que les investisseurs misent sur une attitude 'responsable' de l'Iran après l'élimination de chef du Hezbollah et de la plupart de ses lieutenants au Liban en l'espace d'une semaine.



L'Iran devrait éviter la confrontation direct avec Israël et son puissant allié US mais si l'invasion du Liban survient, le Hezbollah ne restera pas sans riposter.

Le calme le plus plat a donc régné sur le FOREX avec une parité figée autour de 1,1160 sur l'E/$ alors que le '$-Index' grappille 0,1% à 100,48 et reste au contact de ses planchers annuels.

Le petit rebond qu'il affiche résulte de la faiblesse du Yen (-0,5% contre l'Euro et -0,6% face au $) puis du repli du Franc suisse de -0,45%.

La livre gagne en revanche +0,2% et le Dollar canadien +0,1%.



La journée a été ponctué par la publication des bons indices des prix à la consommation en Allemagne (+1,6%) et en Italie (+0,7% contre +1,2% en août, alors que le consensus était à +0,8%).



Les cambistes seront aussi attentifs cette semaine aux indices d'activité PMI et ISM, ainsi qu'au rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre.

Mais dès demain, ils prendront connaissance de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro est attendue à son tour ce mardi et elle devrait être de bonne facture.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.