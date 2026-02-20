Devises : Forex étrangement serein, l'argent flambe.
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 20:10
L'Euro ( 0,2% à 1,1790) et la Livre ( 0,25% à 1,3500) affichent les gains les plus significatifs, le Yen et le Franc suisse se contentent de 0,7% (le CHF reperd 0,12% face à l'Euro vers 0,9135 mais reste dans de hautes eaux après son record proche des 0,9100E.
A noter une forte remontée des métaux précieux, sans commune mesure avec les variations du $ cette semaine : l'argent a repris10,5$ (à 82,8$), l'or tutoie les 5.080$. C'est à relier aux tensions géopolitiques et aux rumeurs de "frappes ciblées" sur ordre de Trump sur des installation nucléaires iraniennes, en violation de tous les principes de droit international.
Outre le volet géopolitique, le FOREX affiche une grande stabilité malgré une actualité US très dense de ce vendredi 20 février, à commencer par la remise en cause des droits de douane "collectifs" et "additionnels" de Trump par la Cour Suprême.
L'hôte de la Maison Blanche a déclaré en fin d'après-midi qu'il disposait d'un "plan B" les maintenir ou les réaménager pour mieux respecter les cadres légaux... mais en tout état de cause, il compte bien parvenir à les maintenir en l'état (il peut signer de nouveaux décrets).
Il avait déclaré la veille sur un ton enflammé (lors d'un déplacement en Georgie) que sans les "droits de douane, les Etats Unis seraient en faillite, et qu'il s'agissait d'un enjeu de sécurité nationale".
Sur le front "macro", les chiffres du PIB et de l'inflation au 4ème trimestre étaient très attendus : le Département du Commerce a annoncé une hausse du PIB de 1,4% au 4e trimestre, bien loin des 3% attendus par le marché et des 4,4% enregistrés au 3e trimestre.
"La fermeture temporaire des agences fédérales ("shutdown") a réduit le taux de croissance d'environ un point de pourcentage", expliquait Commerzbank, qui s'attend cependant à ce que cet effet s'inverse au 1er trimestre 2026.
Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation des ménages (très suivi par la Fed dans la cadre de sa politique monétaire) a augmenté de 0,4% en décembre, là où les analystes tablaient sur une progression de 0,3%, et après 0,2% en novembre, cela valide une hausse de 2,9% en rythme annuel.
Chiffres identiques sur l'inflation "coeur", avec 0,4% en séquentiel au lieu de 0,3% attendu par rapport au mois de décembre.
Enfin, la confiance des consommateurs américains est restée quasiment stable en février, à en croire l'indice de confiance de l'Université du Michigan ("UMich"), qui ressort à 56,6, à comparer à 56,4 en janvier.
