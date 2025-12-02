Devises : Forex calme, cryptos volatiles avec 10% dans les 2 sens en 48H
L'Euro reperd les 0,1% gagnés la veille, vers 1,1595/1,1600%, le Franc suisse affiche le même écart, le Yen enraye son rebond (-0,35% à 156,00$ et -0,25% contre Euro), la Livre s'effrite de -0,25% vers 1,318$.
de la prudence donc avant la déferlante d'indicateurs qui se profile Outre-Atlantique d'ici à la fin de la semaine (rapport ADP sur l'emploi privé, ISM des services, indice PCE mesurant l'inflation, etc.).
En Europe, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de novembre, qui déjouent un peu les pronostics : 'les prix ont accéléré à +2,2% en novembre, après 2,1% en octobre.
L'inflation sous-jacente qui exclut les prix volatils est quant à elle restée stable à 2,4%, mais elle ne recule pas, malgré la baisse du fioul et des carburants.
Pas de quoi s'inquiéter rappellent les analystes d'Oddo BHF. : 'Selon les données nationales déjà parues (Allemagne : 2,6%, France : 0,8%, Italie : 1,1%, Espagne : 3,1%), l'inflation moyenne en zone euro est restée tout près de la cible de 2%.
Au vu de la croissance modérée qui caractérise actuellement la région, certains observateurs estiment cependant qu'il n'est pas totalement impossible que l'institution de Francfort assouplisse ses taux en décembre, puis en février prochain.
Le taux de chômage dans la zone euro - lui aussi publié à 11h00 - ressort stable d'un mois sur l'autre à 6,4% mais en hausse de 0,1% par rapport aux 6,3%.
d'octobre 2024.
A noter une subite accélération à la hausse du bitcoin , en chute de -6,5% la veille sous 84.000$, il rebondit d'autant vers 91.000$, c'est comme s'il ne s'était rien passé depuis le 30 novembre. Idem pour l'Ethereum : au contact de 2.700$ lundi soir, il renoue avec les 3.000$ ce mardi... un violent mouvement portes de saloon de 10% dans les 2 sens, avec une chute qui s'expliquait la veille par la tension des taux japonais... mais ils rebaissent à peine aujourd'hui.
