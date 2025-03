Devises: exercice de 'comm' réussi pour la FED, $ peu changé information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 23:22









(CercleFinance.com) - Le Dollar Index avait entamé la journée en légère hausse (+0,2% à 103,45 vers 8h du matin), il affichait un score de 103,45 une demi-heure après le communiqué de la FED, il en termine à 103,45 (toujours +0,2%) après la conférence de de Jerome Powell (score observé à 21H45).



On pourrait croire qu'il ne s'est rien passé sur le FOREX mais le '$-index' affichait une hausse de +0,6% vers 18H45 (culmination vers 103,88 et 1,0860/E)... et il était quasiment revenu à la case départ (103,39) vers 19H45 (1,0912/E).



Constat : la FED a plutôt affaibli le Dollar avec ses révisions et ses commentaires interprétés comme plus 'dovish' que prévu.

Jerome Powell a rappelé en conférence de presse qu'elle demeurait 'data dependent' et que les dernières données économiques suggèrent que l'économie US s'affaiblit un peu mais que ni récession, ni surchauffe inflationniste ne pointent à l'horizon.

Une sorte de 'Goldilocks' de faible intensité (par rapport au scénario idéal de croissance soutenu sur fond d'inflation maîtrisée) mais qui autorise l'espoir de baisses de taux plus agressives si la situation se dégradait.



Et elle se dégrade tout de même un peu en cette fin de 1er trimestre 2025.

Voici ce que nous dit le communiqué de la FED :



1- réduction des objectifs de croissance du PIB à 1,7% contre 2,1% (-20%)

2- prévisions de chômage en hausse de 4,3% à 4,4% (insignifiant)

3- prévisions d'inflation 'PCE' relevée de 0,2% (de 2,5% à 2,7%) et de 0,3% en données 'core (de 2,5% à 2,8%)



La FED anticipe bel et bien une inflation plus élevée suite à l'impact des 'droits de douane' (impact limité toutefois) et une économie devenant plus faible : le scénario à 2 baisses de taux d'ici fin 2025 reste sur la table, les 'risques économiques' feraient pencher vers une 3ème baisse... ce que Wall Street apprécie, les détenteurs de Dollar un peu moins.

D'où sa rechute en cours de soirée : l'Euro s'effrite de 0,2% vers 1,0910, le Franc suisse et la Livre décalent de -0,15%, le Dollar canadien de -0,1%, le yen reste inchangé à 148,7.

De tels écarts sont d'une totale banalité, la FED a donc réussi ce soir son exercice de communication qui consistait à ne pas stresser les marchés.



Côté Europe, l'Euro a peu réagi à la décision du Bundestag de faire sauter le verrou de l'endettement allemand (et la fameuse règle-plafond des 0,35% du budget annuel), lequel permettra la mise en oeuvre d'un plan d'investissements massifs.

Le futur gouvernement Merz semble avoir aplani les difficultés 'politiciennes' avec les représentants de l'opposition mais une enquête révèle que les allemands dans leur large majorité restent attachés à l'orthodoxie monétaire.

Pas de réaction notable à la modération du taux d'inflation annuel dans la zone euro dévoilée ce mercredi matin : il s'est établi à 2,3% en février 2025 selon Eurostat, contre 2,5% en janvier (contre 2,6% il y a 1 an).

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,7% en février 2025, contre 2,8% en janvier (taux identique il y a 1 an : 2,8%).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.