Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : entame de semaine ultra calme sur le Dollar information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 19:59









(CercleFinance.com) - Entame de semaine bien insipide sur le FOREX en l'absence de chiffres 'macro' avec des écarts symboliques sur pratiquement toutes les paires de devises : seul le Yen s'affaiblit de façon notable contre toutes devises (-0,45% face à l'euro, -0,35% face au $) car pour le reste, c'est le statu quo qui domine.



Mais l'évocation de 50Pts de hausse supplémentaires sur les taux US par James Bullard (FED de St Louis) d'ici fin 2023 n'a pas réveillé les cambistes: le billet vert décale de 0,05 à 0,1% face à l'Euro vers 1,0820.

Le Dollar Index finit la journée stable à 103,25... et marginalement dans le vert grâce au repli du Yen.

Les prochains jours seront plus animés avec la publication des indices PMI en estimation flash, l'inflation au Royaume-Uni, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB allemand.

Aux Etats-Unis, la fin de la semaine sera marquée par la publication d'une nouvelle estimation de la croissance économique, puis des revenus et dépenses des ménages, accompagnés d'un indice des prix PCE habituellement scruté de près par la Fed.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.