Devises: $ enfonce un plancher de 2 ans, Franc suisse +3,5%

(CercleFinance.com) - Quelque chose semble mal tourner pour le Dollar qui perd plus de 2,4% face à l'Euro (qui franchit les 1,1200$, record annuel) alors que Donald Trump se vantait mercredi soir d'avoir rassuré les marché, au point de leur impulser des hausses record (là, c'est vrai, +12,2% sur le Nasdaq, c'est un record).

Mais contrairement à ce qu'il affirmait 'cela va déjà beaucoup mieux sur l'obligataire', les taux n'ont pas tardé à se retendre (le '10 ans' remonte de 4,30 vers 4,3700%) et le '30 ans' repasse à 4,8500%, pire score depuis finn octobre 2023.



Le FOREX semble acter un retour du 'risk-off' mais au détriment du Dollar alors que la nervosité de Wall Street redevient palpable avec -6% sur le Nasdaq et un rebond de +48% vers les 50,00 du 'VIX' (il avait plongé de -35% la veille).

Après les actions et les T-Bonds, une 'situation chaotique' commence à se matérialiser sur le FOREX.



En effet, le Dollar dévissait jusqu'à -2,5% (hausse jusque vers 1,1225 de l'Euro, nouveau zénith annuel) même écart face au Yen à 144,00 et chute verticale de -3,5% face au Franc suisse qui bondit vers 0,8260, nouveau record absolu (le précédent plancher du Dollar était de 0,831 début décembre 2023).

Le Franc suisse grimpe également de +1,3% face à l'Euro.

Avec tous ces écarts combinés, le '$-Index' lâche prise et s'enfonce de -2% sous les 101, au plus bas depuis septembre dernier, à 100,80.

Les désordres monétaires ne sont jamais de bon augure et Wall Street note que la FED demeure pour l'instant silencieuse, alors que par le passé, de telles séquences de stress l'auraient déjà conduite à envoyer des signaux (rassurants bien sûr).



Selon les analystes et les investisseurs, les dernières déclarations de Trump, saluées par Wall Street, ne marquent pas forcément la fin de la crise actuelle.

'Le choc de stagflation qui s'est abattu sur l'économie américaine est encore important et le climat d'incertitude extrême devrait continuer de freiner les investissements', prévient Joachim Klement, chez Panmure Liberum.



'Les investisseurs internationaux ont, selon nous, définitivement perdu leur confiance dans la fiabilité du gouvernement américain et vont continueront de rééquilibrer leurs portefeuilles loin des Etats-Unis pour se tourner vers d'autres marchés', indique le stratège.

Ce qui signifie effectivement un tarissement temporaire des achats de Dollar.



Dans ce climat délétère, le 'chiffre du jour' est passé quasi inaperçu, alors qu'il constituait il y a peu une 'boussole' pour le FOREX : il s'agissait de l'indice des prix à la consommation américain.

Il est rassurant puisque la hausse se limite à 2,4% en mars par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur aux attentes (2,5%) et en baisse de 0,4 point par rapport à février.



Hors énergie (-3,3%) et produits alimentaires (+3%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,8% le mois dernier, là aussi en dessous du consensus (2,9%/3%), et au plus bas depuis mars 2021.

En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de février et mars, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont diminué de 0,1% en données brutes, mais augmenté de 0,1% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Côté marché du travail, les demandes d'indemnité ont grimpé de +4.000 en données hebdomadaires, écart anodin et qui fut complètement ignoré.







